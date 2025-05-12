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連2起酒駕撞死人...高警動員361人 今晚連3天「大執法」

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
鄭姓營造公司工地主任10日凌晨酒駕撞上迎面而來的機車，騎機車的李姓高職生當場死亡，1重傷及3輕傷慘劇。圖／讀者提供
鄭姓營造公司工地主任10日凌晨酒駕撞上迎面而來的機車，騎機車的李姓高職生當場死亡，1重傷及3輕傷慘劇。圖／讀者提供

高市3天內連發生兩起酒駕撞死人案，10日凌晨發生鄭姓工地主任酒駕，造成李姓高職生死亡另有1人重傷、3人輕傷慘劇，今天凌晨0時許，又發生洪姓保時捷駕駛酒駕致死6旬喑啞婦人的意外，2件酒駕致死重大意外，高市警局今晚規畫連3天酒駕大執法，希望對酒駕產生遏阻效果。

高雄市警局上周日宣導防酒駕績效，強調全市近3年酒駕死亡從25人降至9人，下降64%。未料，10日凌晨發生鄭姓工地主任酒駕，造成李姓高職生死亡另有1人重傷、3人輕傷慘劇，今天凌晨0時許，又發生洪姓保時捷駕駛酒駕致死6旬喑啞婦人的意外。

酒駕連續撞死人連2起，接連上社會版面，為防制酒駕釀成的重大車禍意外，高市警局交通大隊今天上午隨即規畫「酒駕大執法」專案，動員17個分局共361名警力，由各分局「因地制宜」針對酒駕熱點、熱時加強取締，實施路檢攔查勤務，並在周邊道路實施機動交叉巡查，精準執行取締勤務，以遏止民眾酒駕的僥倖心態。

洪姓男子今天凌晨酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。圖／讀者提供
洪姓男子今天凌晨酒駕上路撞死6旬婦人，強大撞擊聲驚動附近高樓住戶，酒測值嚴重超標，幾乎已是爛醉程度。圖／讀者提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大執法 死亡 酒駕 高雄市

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