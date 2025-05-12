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澎湖東吉民生垃圾半年未清 府會考察縣長允諾解決
澎湖東吉嶼島上民生垃圾已達半年未清運，堆置在島上岸邊一角，今天澎湖縣議會與縣長陳光復考察南方四島，居民舉著「美麗東吉垃圾滿山滿谷」迎接府會人員，陳光復允諾協助居民解決問題。
澎湖東吉嶼民生垃圾堆置問題嚴重，近期居民發現已有半年未清，大量垃圾及魚網、漁具堆置在岸邊已影響地方觀感，居民質疑海管處於近日才大肆發新聞稿，宣傳在島上撿拾多少海漂垃圾，但東吉居民卻處在三不管地帶，垃圾清運無人聞問。
今天澎湖縣議會與縣長陳光復考察南方四島，居民就舉著「海角樂園 水管千瘡百孔」、「美麗東吉 垃圾滿山滿谷」、「南海門戶 道路崎嶇不平」等抗議大字報迎接府會官員，盼議會、縣府協助解決島上問題。
東吉島垃圾的問題，縣長陳光復答應由縣府補助50萬給鄉公所，發包一次清除垃圾，其他地方所提民生問題，也會提供協助。
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