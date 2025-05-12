3C使用年齡層逐年下降 高雄首推小學視覺內聚不足大調查

高市衛生局今攜手凱旋醫院及眼科與視光學領域專家學者，展開全國首度針對國小學童「視覺內聚不足」大規模系統性調查，初步結果顯示，約有8%至12%學童出現不同程度內聚不足症狀，凸顯校園潛藏功能性視覺異常值得重視。

眼科醫師洪啟庭指出，隨著數位學習普及，接觸3C年齡層逐年下降，兒童視覺功能問題愈發受到關注，這次調查鎖定高雄多所國小學生，全面性檢測視覺功能，深入剖析學童雙眼協調能力。

洪啟庭表示，視覺內聚不足是常被忽略的功能性視覺異常，患者看近物時雙眼難以順利聚焦，常導致複視、眼睛疲勞、閱讀效率低下與注意力分散，若未及時處理，不僅影響課堂表現，更可能導致自信心下降，進而影響學童心理與人際發展。

值得注意的是，視覺內聚不足與注意力不足過動症（ADHD）在臨床表現上有諸多重疊，國際研究已指出，這兩者常因症狀相似而被誤診，導致孩子錯失適當視覺治療，增加學習與生活困擾。

衛生局長黃志中強調，這次調查不單是視力檢查，更是全台首度聚焦於功能性視覺異常內聚不足的大型調查，希望喚起社會對看得見與看得穩的差異有更深理解，協助孩子在成長關鍵期獲得適切照護。

此次檢測由高雄市驗光師公會協力執行，動員11位專業驗光師深入校園第一線視覺檢測與衛教，理事長許智為表示，這項全台首推計畫將為全國兒童健康政策提供創新典範，孩子的學習不能等，視覺照護須及早介入、全面推動，唯有結合更多眼科醫師、驗光師與相關單位的合作，才能打造持續而完整的守護網。

高雄市議會副議長曾俊傑也偕議員李雅慧、黃文益、鄭孟洳、黃飛鳳及張博洋現場考察，曾俊傑說，台灣學童近視率已高達45%，內聚不足問題更凸顯視覺健康議題重要性。