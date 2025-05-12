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3C使用年齡層逐年下降 高雄首推小學視覺內聚不足大調查

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高市衛生局今攜手凱旋醫院及眼科與視光學領域專家學者，展開全國首度針對國小學童「視覺內聚不足」大規模系統性調查。記者郭韋綺／翻攝
高市衛生局今攜手凱旋醫院及眼科與視光學領域專家學者，展開全國首度針對國小學童「視覺內聚不足」大規模系統性調查。記者郭韋綺／翻攝

高市衛生局今攜手凱旋醫院及眼科與視光學領域專家學者，展開全國首度針對國小學童「視覺內聚不足」大規模系統性調查，初步結果顯示，約有8%至12%學童出現不同程度內聚不足症狀，凸顯校園潛藏功能性視覺異常值得重視。

眼科醫師洪啟庭指出，隨著數位學習普及，接觸3C年齡層逐年下降，兒童視覺功能問題愈發受到關注，這次調查鎖定高雄多所國小學生，全面性檢測視覺功能，深入剖析學童雙眼協調能力。

洪啟庭表示，視覺內聚不足是常被忽略的功能性視覺異常，患者看近物時雙眼難以順利聚焦，常導致複視、眼睛疲勞、閱讀效率低下與注意力分散，若未及時處理，不僅影響課堂表現，更可能導致自信心下降，進而影響學童心理與人際發展。

值得注意的是，視覺內聚不足與注意力不足過動症（ADHD）在臨床表現上有諸多重疊，國際研究已指出，這兩者常因症狀相似而被誤診，導致孩子錯失適當視覺治療，增加學習與生活困擾。

衛生局長黃志中強調，這次調查不單是視力檢查，更是全台首度聚焦於功能性視覺異常內聚不足的大型調查，希望喚起社會對看得見與看得穩的差異有更深理解，協助孩子在成長關鍵期獲得適切照護。

此次檢測由高雄市驗光師公會協力執行，動員11位專業驗光師深入校園第一線視覺檢測與衛教，理事長許智為表示，這項全台首推計畫將為全國兒童健康政策提供創新典範，孩子的學習不能等，視覺照護須及早介入、全面推動，唯有結合更多眼科醫師、驗光師與相關單位的合作，才能打造持續而完整的守護網。

高雄市議會副議長曾俊傑也偕議員李雅慧、黃文益、鄭孟洳、黃飛鳳及張博洋現場考察，曾俊傑說，台灣學童近視率已高達45%，內聚不足問題更凸顯視覺健康議題重要性。

東光國小校長曾鋐祥認為，視覺內聚不足檢測讓學校有機會及早發現學童視覺問題，未來將提供後續協助，讓孩子看得清楚、學得專注、快樂成長。

高雄市議會也到場關切國小學童「視覺內聚不足」問題。記者郭韋綺／翻攝
高雄市議會也到場關切國小學童「視覺內聚不足」問題。記者郭韋綺／翻攝
高市衛生局今攜手凱旋醫院及眼科與視光學領域專家學者，展開全國首度針對國小學童「視覺內聚不足」大規模系統性調查。記者郭韋綺／翻攝
高市衛生局今攜手凱旋醫院及眼科與視光學領域專家學者，展開全國首度針對國小學童「視覺內聚不足」大規模系統性調查。記者郭韋綺／翻攝
高雄首推「視覺內聚不足」大規模系統性調查。記者郭韋綺／翻攝
高雄首推「視覺內聚不足」大規模系統性調查。記者郭韋綺／翻攝
高雄展開全國首度針對國小學童「視覺內聚不足」大調查。記者郭韋綺／翻攝
高雄展開全國首度針對國小學童「視覺內聚不足」大調查。記者郭韋綺／翻攝
高市衛生局今攜手凱旋醫院及眼科與視光學領域專家學者進入校園展開「視覺內聚不足」大調查。記者郭韋綺／翻攝
高市衛生局今攜手凱旋醫院及眼科與視光學領域專家學者進入校園展開「視覺內聚不足」大調查。記者郭韋綺／翻攝

小學生 衛生局 醫師

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