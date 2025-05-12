聽新聞
0:00 / 0:00
原北高長青中心用地變商場招商 地方不滿功能變少
高雄市曾子路、華夏路口早年規畫北高雄長青中心多次流標後改變方向，1400坪市有地近日簽約，轉型商場及活動中心。議員李玫娟總質詢指出，日照、托嬰及社區大學等用途均未納入，引起地方反彈。陳其邁說，此案原本就是規畫里活動中心及停車場，外界意見反反覆覆，很難做事，會再加強地方溝通。
前市長陳菊原本在左營區規畫北高雄長青中心，歷經3度流標後停擺至今。在高市都委會將停車場用地變更為市場用地後，經發局近日以促參方式招商簽約。
議員陳玫娟指出，這塊土地對左營地區發展很重要，市府原先承諾納入日照中心、 托嬰中心、戶政事務所、社區大學及活動中心，結果現在容積率840％、興建5層樓商場，公益設施僅納入里活動中心及戶政事務所，地方有很多不同聲音，有違市民期待。
市長陳其邁回應，此處用地一開始就是里長建議要蓋活動中心及停車場，「五位議員七個意見，大家翻來覆去」，不僅陸續加入社區大學、托嬰中心等，里跟里意見又不一樣，市府很難做事，部分空間仍可調整，希望經發局整合地方意見，快點定案推動。
陳玫娟強調，簽約下去要綁50年，時間很長，地方期待高密度開發，希望市府謹慎推動。陳其邁回應，一項一項增加導致第一次招標廠商沒興趣，因為經過試算，財務不可行，現在已經有一些調整；840％容積率的市場用地，看似容積很高、商機很高，其實不見得，市府會根據務實狀況滿足市民需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言