原北高長青中心用地變商場招商 地方不滿功能變少

高雄市曾子路、華夏路口早年規畫北高雄長青中心多次流標後改變方向，1400坪市有地近日簽約，轉型商場及活動中心。議員李玫娟總質詢指出，日照、托嬰及社區大學等用途均未納入，引起地方反彈。陳其邁說，此案原本就是規畫里活動中心及停車場，外界意見反反覆覆，很難做事，會再加強地方溝通。

前市長陳菊原本在左營區規畫北高雄長青中心，歷經3度流標後停擺至今。在高市都委會將停車場用地變更為市場用地後，經發局近日以促參方式招商簽約。

議員陳玫娟指出，這塊土地對左營地區發展很重要，市府原先承諾納入日照中心、 托嬰中心、戶政事務所、社區大學及活動中心，結果現在容積率840％、興建5層樓商場，公益設施僅納入里活動中心及戶政事務所，地方有很多不同聲音，有違市民期待。

市長陳其邁回應，此處用地一開始就是里長建議要蓋活動中心及停車場，「五位議員七個意見，大家翻來覆去」，不僅陸續加入社區大學、托嬰中心等，里跟里意見又不一樣，市府很難做事，部分空間仍可調整，希望經發局整合地方意見，快點定案推動。