高雄稻米空包彈 農民泣訴：200萬成本換來百萬虧損

高雄一期稻作進入收割期，但收成卻讓農民直呼「悲哀」。大寮、美濃等稻作區4月遭寒流襲擊，導致稻穗結實率低、稻米多為空殼。大寮區農民陳金芝說，今年的稻米生產成本高達200萬元，稻田看似長勢良好，收成時卻如一場空，損失達100萬元，幾乎無法彌補投入的成本，讓她感到無比悲涼。

高雄一期稻作遭遇的災情令人震驚，從大寮到美濃的稻田，原本應該豐收的稻穗卻成了「空包彈」。陳金芝說，今年4月13日，寒流來襲期間，強冷風不僅讓稻穗搖曳不定，還大幅影響了稻米的授粉，導致大量稻穗空殼無實。

陳金芝感嘆，儘管她和同樣面臨困境的農民在田間日夜操勞，最終收成卻未能達到預期。「稻子看起來很漂亮，但割下來才發現沒有重量。」語氣中透露著無奈。

天災之外，農民也面臨著成本上升的困境。陳金芝透露，她今年種植了17甲稻米，總成本高達200萬元，這些費用包括了請工人幫忙、土地租金等，不過這一季的收成只能勉強達到100萬元，虧損已經達到100萬元，對她來講，無疑是一記重擊。

除了經濟損失，陳金芝還感慨，農業發展面臨的最大挑戰是缺乏年輕人接班。隨著農業的收入不穩定以及農村生活條件的艱苦，越來越多年輕人選擇放棄農田，轉向都市工作。陳金芝坦言，現在的年輕人根本不願回來種田，「大家寧願去吹冷氣，也不想踏進田裡」，這樣的現象使得農業的未來變得更加堪憂。

陳金芝說，種植稻米要辛勤耕作、日夜在田間操勞，但由於收入低微，年輕人對農業的熱情顯著降低。即使再努力，農田也無法吸引更多年輕人回來。大家看到的是艱辛的勞動，卻看不到豐厚的回報。

儘管面臨嚴重虧損，陳金芝說，她不會輕言放棄，無論如何，仍然希望能夠為台灣保留這片農田，並盡力讓更多年輕人有機會繼承這份農業的傳承。