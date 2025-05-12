影／環團痛批澄清湖球場開挖森林重創水源保護區 高雄水利局解釋了

高雄市府收回澄清湖高爾夫球場用地風波不斷，環團今指控，水利局開挖球場3公頃森林做滯洪池破壞水土保持，重創自來水源保護區，批評市府選址錯誤，便宜行事。水利局回應，高爾夫球場位於易淹水的三民區本和里、鳥松區本館路及鳳山赤山地區上游，滯洪池將有效落實場內出流管制，改善淹水問題。

森林城市協會理事長莊傑任指出，水利局1周前動工挖滯洪池，施工地點位在高爾夫球場東南側的森林地，因整座球場涵蓋在澄清湖集水區內，球場水流最後都會流入澄清湖，怪手開挖森林造成黃土裸露，近來又遇雨勢恐使泥流汙染澄清湖。

莊傑任表示，以水流方向研判，開挖球場低窪處無法解決積水鳥松區本館路、三民區本和里一帶淹水問題，因為球場水流只會流往澄清湖，不會漫溢到周邊社區，且森林地接近澄清湖入口處，森林具有涵養、淨化水質功能，應該保留不動，球場草皮區是相對適合做滯洪池，批選址錯誤。

莊傑任說，原本茂密的自然植被，全部被挖手挖除，變成黃土一片，在大雨中甚至成為泥漿水；現在已經毀掉施工範圍內半數的森林植被，剩下一半還有待搶救，高市府當初打著水源保育大旗收回高爾夫球場，自己卻把有助水源區「山坡地水土保持」的森林與植被大砍特砍，民眾恐怕很難接受。

他強調不反對設置滯洪設施，但高爾夫球場有眾多淺草草皮區與水坑，不需要動到既有森林，其實在多處水坑增設水閘門，增加更多複層森林自然植被，就能減少洪峰逕流量。

對此水利局球回應，場坡地於豪雨期間出現坡面逕流集中、下游排水壓力劇增等問題，為符水土保持法規定，確保球場出流管制，水利專家依據法規估算至少需3.7萬噸滯洪量，選在場區內地勢最低10號蓄水池及周邊練習場設置「滯洪沉砂池」，落實場區出流管制。

水利局指出，澄清湖高爾夫球場位於易淹水三民區本和里、鳥松區本館路，及鳳山赤山地區上游山坡地，由於球場經營業者數十年來未對60公頃市有土地實施有效水土保持處理與維護，威脅下游居民生命財產安全，今年5月汛期進場施工有防汛整備必要性。