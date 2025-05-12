高雄大寮美濃稻米「空包彈」災情曝光 邱議瑩會勘求救援

高雄市一期稻作進入收割期，大寮、美濃等主產區近期卻傳出「空包彈」現象，稻穗未結實、收成大減，不少農民反映損失恐減半。立委邱議瑩今天上午前往大寮區會勘，實地了解災損，並與農業局、農改場等單位研商補救對策。

邱議瑩說，農民反映田間稻穗雖然站得筆直，但一摸就是空的，顯示授粉失敗，無法結穗。「正常稻穗會因為穀粒飽滿而下垂，現在卻都直挺挺的，沒有米粒」她表示，大寮與美濃為高雄兩大稻作產區，合計面積約3700公頃，災情嚴重，需協助農民減損。

中庄里長曾承豐說，今年4月13日的寒害是主因，造成大量稻穗變成「空包彈」，農民原本一分地可收1500台斤，今年最慘的僅收約700斤，「損失實在太大」。他說，農業課雖通知每公頃保險理賠2萬元，但實際成本難以回本，「一分地理賠2000元，不夠工錢，農民看在眼裡，替老農流淚」。

一名大寮農民無奈表示，四月中後氣候劇變，影響稻穗發育，今年收成普遍僅900至1000斤，甚至更低，「這不是管理不好，是天氣影響，保險賠償又不夠，真的做白工」。

高雄市農業局長姚志旺表示，近來氣候異常影響稻作發育，農業局已會同農改場與農友保持密切聯繫，掌握各區狀況。政府已推動水稻收入保險，正進行產量採樣與評估，作為理賠依據，若達災損啟動門檻，將依規辦理救助。

農糧署南區分署主任陳士成說，基本型保險與天然災害救助，1公頃理賠上限皆為2萬元。而加強型保險損失達5%即可理賠，門檻遠低於基本型的20%，且依基準產量與實際產量差額乘以價格計算，更貼近實際損失。他呼籲農民多加利用。

陳士成強調，加強型保險中央補助五成、高雄市政府府補助三成，高雄的農民僅需自付兩成，平均每分地保費約80元，「這是政府協助農民分散風險的重要工具」。