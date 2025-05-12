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影／高雄3天內接連2起酒駕奪2命 市長陳其邁也怒了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄接連發生兩起酒駕致死事故，市長陳其邁（右）與警察局長林炎田（左）受訪時神情凝重。記者徐白櫻／攝影
高雄接連發生兩起酒駕致死事故，市長陳其邁（右）與警察局長林炎田（左）受訪時神情凝重。記者徐白櫻／攝影

繼5月11日酒駕死亡車禍後，高雄今天（12日）凌晨又再傳酒駕奪命事故，2死車禍共造成2人死亡。市長陳其邁今天在議會表示，他已經嚴厲要求警察局必須嚴格執法，用最重刑責處罰來杜絕酒駕。

高市議會今日總質詢，市長陳其邁被問如何看待近日接連發生酒駕事故。陳其邁神情凝重，發表簡單看法後，詳細的取締及防制作為交由警察局長林炎田說明。

林炎田表示，警方上周針對505處業者加強宣導酒駕零容忍，很不幸3天又發生這兩件，警方都採取迅速處理，依法嚴辦，第一件當事人已經收押在案，今天這件也會建請檢察官聲押。

林炎田說，今年已針對620處場所編排1250班次，動用 2555人次路檢盤查，比去年同期強度增加。除近期連續綿密的3天路檢盤查外，也會籲請業者共同防制，並針對酒駕累犯也會約制，呼籲民眾踴躍檢舉、加強相關酒駕防制宣導。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

死亡 酒駕 陳其邁

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