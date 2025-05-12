高雄3天2酒駕 議員怒：助理母親被酒駕撞成植物人

高雄市在5月10日及12日各發生一起酒駕致死事故，議員林智鴻今天氣憤指出，高雄近日酒駕已經奪走兩命，助理媽媽當年也因酒駕被撞受傷成植物人，憾事不斷發生，質疑現行制度無法嚇阻酒駕。警察局長林炎田說，前天的酒駕肇事者已經裁押，今天也會建請檢察官聲押，持續努力查察及編排酒駕勤務。

議員林智鴻今早在議會總質詢時指出，連續兩起酒駕致死事故，凸顯喝酒者沒有感受壓力，法律沒有嚇阻作用，現行的設備也沒有阻止酒駕意圖。

林智鴻說，僥倖者的酒駕行為會造成被害人一輩子的傷害，他有一名助理的媽媽幾年前被撞成植物人，至今臥病在床，肇事者與被害人家庭和解後，賠幾百萬就恢復正常生活，然而對他助理卻是全家人永久的負擔，過年、母親節等節日都無法好好跟媽媽說話。

警察局長林炎田回應，警方每月都有定期酒駕擴大臨檢及不定期擴檢勤務，也有針對各大酒店、營業場所加強查察，今年至今發生3件事故，警方受理後也建請檢察官聲押，前天的肇事者已經裁押、今天也會建請裁押。

林炎田進一步說，依據現行法規，酒駕致死為3年以上10年以下有期徒刑，希望修法能產生嚇阻功效；高雄酒駕A1事故從1年30幾人降至去年9件，會持續努力查察及編排酒駕防制勤務。

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