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高雄地下道成視線殺手 行人權益反受損…議員怒斥諷刺

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄建國路、輔仁路口的地下道封閉多年，入口站體占滿整條人行道，民眾認為影響通行、安全堪憂。記者王勇超／攝影
高雄建國路、輔仁路口的地下道封閉多年，入口站體占滿整條人行道，民眾認為影響通行、安全堪憂。記者王勇超／攝影

高雄市建國路與輔仁路口的四座人行地下道自2019年封閉，民眾反映，地下道封閉後，入口站體仍佔用人行道，影響通行並阻礙視線，甚至還被堆放雜物，應儘早拆除。議員說，原先為行人設置的設施，反而損害行人權益，十分諷刺。工務局說，地下道尚未達使用年限，計劃在今年7月1日期滿後拆除，並強調拆除需經評估及地方共識。

建國路與輔仁路口有4座人行地下道，原設計於1970年代，旨在便利學童通行。但隨著使用率逐年下降，地下道逐漸成為遊民聚集的場所，甚至雨季時經常積水，成為登革熱的潛在孳生源，衍生治安與衛生上的疑慮，2019年底被工務局封閉。

目前這些地下道的入口均被鐵皮封閉，常常堆放雜物，造成周邊環境髒亂不堪。侯姓女子說，這些不再使用的地下道入口站體佔用人行道空間，「蠻浪費」，拆除後人行道將會變得更加平整，行走起來更加方便。

鐘姓男子說，人行道多了地下道設施的實體建築物，不僅有礙觀瞻，還會擋住視線，增添行人的風險，「一定要拆除」。

市議員許采蓁說，建國路、輔仁路口4座人行地下道入口站體大量壓縮人行道空間，原先為行人設置的設施，反而損害行人權益，顯得十分諷刺。市府應盡快將未使用的地下道站體拆除，重新會勘調整行人及車輛動線。

市議員張博洋認為，隨意堆放廢棄物是人民公德心的問題，與地下道封閉與否無關，應分開看待；設施成為人行道障礙物並且增加轉彎死角就有拆除的必要，「不可能什麼廢棄設施拆除，都要等使用年限」，應優先考量地方使用需求以及是否造成公共危險。

工務局說，建國路與輔仁路口的地下道自建造以來，已經有超過40年的歷史。2019年因為使用需求已經消失，當地里長、學校及相關機關的會勘後，決定封閉，依規定必須等到7月1日使用年限期滿後，才能啟動拆除程序。

目前高雄尚有人行地下道數量9座，其中有2座已封閉，包括中正國小與三民國小的地下道。工務局強調，地下道一般需達使用年限，經評估及達成地方共識才會依程序報廢拆除。

高雄建國路與輔仁路口地下道封閉後，入口站體占用人行道，甚至被堆放雜物，影響通行與視線，居民盼儘速拆除。記者王勇超／攝影
高雄建國路與輔仁路口地下道封閉後，入口站體占用人行道，甚至被堆放雜物，影響通行與視線，居民盼儘速拆除。記者王勇超／攝影
高雄建國路、輔仁路口地下道入口被以鐵皮封閉，占滿整條人行道，民眾批評又醜又擋路，呼籲盡速拆除。記者王勇超／攝影
高雄建國路、輔仁路口地下道入口被以鐵皮封閉，占滿整條人行道，民眾批評又醜又擋路，呼籲盡速拆除。記者王勇超／攝影

人行道 行人 議員 高雄市

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