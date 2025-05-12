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澄清湖高球場開挖滯洪池惹議 高市府回應：防汛必要、依法執行

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
水利局高雄澄清湖高爾夫球場，透過生態工法增設滯洪池。圖／水利局提供
水利局高雄澄清湖高爾夫球場，透過生態工法增設滯洪池。圖／水利局提供

高雄澄清湖高爾夫球場因租約到期及被質疑使用禁藥汙染水源，高市府近日斷水斷電並要求停業，5日工務局進場開挖滯洪池，引發業者與自救會反彈，並在9日北上凱道抗議。市府水利局昨晚回應，強調工程為汛期前必要的水土保持措施，並依專業評估合法執行，籲外界勿誤解或操作情緒。

自救會9日北上凱道抗議，訴求市府立即停止施工、撤銷封場處分，並重啟協商。自救會說，球場自民國50年與政府簽署合作契約以來，依法營運、繳納稅捐，並持有教育部1994年核發的高爾夫球操作開放證，營運未曾中斷，市府指稱「無照經營」是惡意抹黑。

自救會表示，租約屆滿後，市府片面調漲租金、協議破裂，即以「竊佔」為由封場，又接連指控施用農藥、水保不當等爭議，應透過法律途徑協商或訴訟解決，不該以行政手段強行處理，形同打壓民間經營、背離法治。

水利局則強調，球場位於三民區本和里、鳥松區本館路及鳳山赤山地區上游，屬高風險淹水區。該球場長年未針對60公頃市有地落實水土保持，豪雨期間坡面逕流集中，造成下游排水壓力劇增，嚴重威脅民眾生命財產安全，市府因此於汛期前緊急進場施作。

水利局說，依據水土保持法規與專家評估，整個球場區域至少需3.7萬噸滯洪容量。水利局說明，選定地勢最低的10號蓄水池及練習場設置「滯洪沉砂池」，有助控制出流與削減雨季風險，並非針對業者或為爭議操作。

針對外界質疑為何不選用草皮區域施工，水利局表示，球場地勢自西向東傾斜，短草皮區地勢偏高，且草皮本身不具滯洪功能，難以發揮防災效果。此次選址於場內最低點，已採最小施工面積，並保留喬木與大型樹木，同時清理去年颱風造成倒塌的枯木雜枝。工程完工後，將透過植栽復原施工區綠覆，兼顧水土保持與水質保護。

水利局說，完工後將透過植栽復原，維持綠覆率與水質保護，整體工程依法合規、攸關下游居民安全，呼籲外界回歸理性討論，不應以錯誤資訊誤導視聽。

水利局強調，高雄澄清湖高爾夫球場是根據防洪必要性及水利專業，透過生態工法增設滯洪池。圖／水利局提供
水利局強調，高雄澄清湖高爾夫球場是根據防洪必要性及水利專業，透過生態工法增設滯洪池。圖／水利局提供

水利局 水質 自救會

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