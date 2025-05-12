屏東物產館辦花卉展 每月餐桌越南料理首先上菜

前瞻補助興建的屏東農業物產館歷經業者解約撤場、多次流標，今年搭配屏東熱帶農業博覽會開幕後重新開館。為活絡場域，縣長周春米說，每月辦不同主題農業特展，今年5到11月，每月第2周假日辦主題市集，每月推出主題餐桌料理，越南料理首個登場。

5月是溫馨母親節，物產館展出屏東花卉生活美學展，設計「漁港市場」、「傳統中藥行」、「香水工坊」和「未來花店」4大展區，花卉與生活結合，現場販售花卉，最便宜1朵僅5元。

農饗樂市集暨產地餐桌系列昨啟動，推出市集、體驗課程、產地餐桌與每月主題特展活動。農業處表示，餐桌系列由越南料理打頭陣，屏東農產結合越南清爽料理風格，4人家庭組報名，40人次一開賣就秒殺，未來會續推異國料理或下午茶。

周春米說，屏東是花卉重要產地，蘭花占台灣生產量2分之1，出口量也是2分之1，另外鹽埔鄉、長治鄉，也有文心蘭、火鶴等，種植技術佳，邀請大家來看展。

屏東花卉生活美學展展至5月18日，時間上午9點到下午5點，周一、二休館。