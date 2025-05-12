彌陀爭建機場 陳其邁指出空中1缺點

高雄爭取第二座國際機場的聲浪日增，引發南北角力。除原先呼聲高的南星計畫區外，北高雄彌陀以土地取得成本低、距離半導體廊道近等優勢，地方希望市府納入考量；但有民代認為，近年重大建設集中北高，盼南星機場明年底前定案。

陳其邁說，彌陀距岡山空軍機場太近，有空域重疊問題；南星位處外海，飛機起降比較不會產生噪音，有利興建較長跑道及貨櫃倉儲專區。高捷小港林園延伸線會經過南星，RL3站可以有支線串聯至機場，這樣往北抵達市區並連接高鐵站、往南可至林園，交通便利。

小港國際機場長期存在宵禁問題，發展受限。交通部民航局曾評估嘉義東石、台南七股、高雄彌陀及高雄南星計畫區設置機場的條件。

永安、岡山等區議員方信淵指出，南星計畫區離現有的小港機場太近，彌陀很多土地是魚塭地，土地取得成本相對低。半導體產業需要跟時間賽跑，空運相當重要，彌陀位處高雄、台南兩個直轄市中間，設機場有利半導體S廊道運輸。

林園、大寮議員李雨庭說，北高雄的學校興建、道路開闢等建設如火如荼進行中，反觀南高雄只有林園大寮捷運看見曙光，希望南星機場能在市長任內定案。

陳其邁強調，未來5到10年，高雄、屏東航空貨運需求大增，建國際機場勢在必行，最終選址須專業決定。