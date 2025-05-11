高球場設滯洪池 高市府：保留喬木及大型樹木

高雄一處高爾夫球場土地被市府規劃為公園，水利局日前因應汛期來臨，先行進場施工滯洪池。為避免外界疑慮，水利局今天表示，施作採最小面積並保留現場喬木及大型樹木，完工後將復原植被。

澄清湖高爾夫球場位於易淹水的三民區本和里、鳥松區本館路，及鳳山赤山地區的上游山坡地，由於多年來未實施有效水土保持處理與維護，市府為因應今年5月汛期來臨，日前已進場施工滯洪池等工程，進行防汛整備工作。

水利局今天透過新聞稿表示，球場坡地於豪雨期間出現坡面逕流集中、下游排水壓力劇增等問題，為符水土保持法規定，確保整個球場的出流管制，水利專家依據法規估算至少需3.7萬噸滯洪量。

水利局指出，市府選在場區內地勢最低的10號蓄水池及周邊練習場，緊急進場設置「滯洪沉砂池」，落實場區出流管制。

對於有民眾質疑為何不在球場的淺短草皮區域施工，水利局表示，球場地勢自西向東傾斜，短草皮區一方面地勢較高，另一方面短草皮無法在豪大雨有效蓄水滯洪。

水利局強調，此次施作已採最小面積並保留現場喬木及大型樹木，也將雜木區內因去年颱風吹襲倒塌的枯木雜枝一併清理，完工後將透過植栽復原施工區域的綠覆植被，維持水土保持及水質保護。