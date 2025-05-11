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金門烘焙創業研習夯 學員開心實作學技能

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣工策會舉辦「創業婦女及青年烘焙廚藝增能研習」，總幹事呂瑞泰（前右）今天到場與學員開心分享成品並合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣工策會舉辦「創業婦女及青年烘焙廚藝增能研習」，總幹事呂瑞泰（前右）今天到場與學員開心分享成品並合影。記者蔡家蓁／攝影

為鼓勵婦女及青年投入地方創生與餐飲創業金門縣政府積極推動技能培訓，由金門縣工策會與中小企業服務中心舉辦「創業婦女及青年烘焙廚藝增能研習」，活動邀請國立海洋大學食品科學系陳玥彤講師授課，吸引45位對烘焙創業有熱忱的學員參與，現場互動熱烈，今天看到自己烘培的鬆糕餅乾出爐，大家都超開心。

此次研習採用「實作導向、創業思維、成果展示」三位一體的培訓模式，聚焦中式傳統糕點現代化製作技術，課程為昨天到今天，內容涵蓋鬆糕、餅乾、核桃酥與創意饅頭等實作單元，並融入食品衛生安全、原料特性分析及產品市場定位等專業知識。

陳玥彤講師以深入淺出的教學方式，引導學員從基礎食材認識到進階技巧應用，同時結合創意發想，協助學員開發具市場潛力的產品。

在今天最後的成果展示環節，學員分組呈現自製烘焙作品，許多學員表示，此次課程不僅學到扎實的烘焙技能，更對未來創業方向有更清晰的規劃。

金門縣工商發展投資策進會總幹事呂瑞泰表示，本次活動不僅是技能培訓，更是創業孵化的起點，未來將持續開設相關課程，並結合創業輔導、資金補助、市場行銷等資源，協助在地青年與婦女實現創業夢想，為金門經濟發展注入新活力。

縣府也說，此次研習成功凝聚在地創業能量，學員們從實作中累積經驗，並透過專業指導提升競爭力。縣府期盼未來能培育更多餐飲人才，推動金門成為兼具傳統與創新的美食觀光勝地。

創業 烘焙 金門

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