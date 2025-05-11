金門烘焙創業研習夯 學員開心實作學技能

為鼓勵婦女及青年投入地方創生與餐飲創業，金門縣政府積極推動技能培訓，由金門縣工策會與中小企業服務中心舉辦「創業婦女及青年烘焙廚藝增能研習」，活動邀請國立海洋大學食品科學系陳玥彤講師授課，吸引45位對烘焙創業有熱忱的學員參與，現場互動熱烈，今天看到自己烘培的鬆糕餅乾出爐，大家都超開心。

此次研習採用「實作導向、創業思維、成果展示」三位一體的培訓模式，聚焦中式傳統糕點現代化製作技術，課程為昨天到今天，內容涵蓋鬆糕、餅乾、核桃酥與創意饅頭等實作單元，並融入食品衛生安全、原料特性分析及產品市場定位等專業知識。

陳玥彤講師以深入淺出的教學方式，引導學員從基礎食材認識到進階技巧應用，同時結合創意發想，協助學員開發具市場潛力的產品。

在今天最後的成果展示環節，學員分組呈現自製烘焙作品，許多學員表示，此次課程不僅學到扎實的烘焙技能，更對未來創業方向有更清晰的規劃。

金門縣工商發展投資策進會總幹事呂瑞泰表示，本次活動不僅是技能培訓，更是創業孵化的起點，未來將持續開設相關課程，並結合創業輔導、資金補助、市場行銷等資源，協助在地青年與婦女實現創業夢想，為金門經濟發展注入新活力。

縣府也說，此次研習成功凝聚在地創業能量，學員們從實作中累積經驗，並透過專業指導提升競爭力。縣府期盼未來能培育更多餐飲人才，推動金門成為兼具傳統與創新的美食觀光勝地。