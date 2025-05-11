踏勘澄清湖步道 陳其邁：行人優先打造低碳樂活園區
高雄市長陳其邁今天率多名局處首長，前往澄清湖園區健行並實地勘查園區步道系統；市府交通局指出，未來將以「分流、降速、減量」3大原則，完善園區內交通規劃。
澄清湖是高雄市重要水源保護區，也是重要觀光景點，原本由台灣自來水公司管理，但因自來水公司人力及預算有限，高雄市政府日前宣布將接管澄清湖風景區，但水庫水域部分仍由自來水公司維管。
陳其邁今天率領市府秘書長、副秘書長及工務、水利、交通、環保、觀光等相關局處首長，前往澄清湖園區健行並實地勘查園區步道系統，了解園區現況及未來發展需求。
陳其邁指出，澄清湖園區有豐富自然景觀與生態資源，深受民眾喜愛；為營造友善安全、低碳永續人本空間，市府規劃導入「行人優先區」理念，全面優化步道與交通動線，成為低碳人本樂活園區。
交通局指出，為兼顧遊憩品質與環境永續，將以「分流、降速、減量」3大原則，完善園區內交通規劃。
「分流」方面，透過優化步道系統，實現人車分流，提升行走安全性；「降速」則將把園區車速降至每小時20公里；「減量」則透過停車場外移與交通管制，減少園區內過境車流，降低碳排放與噪音干擾。
市府表示，澄清湖園區優化工程預計分階段推動，未來規劃將廣泛蒐集市民意見，並結合智慧交通與綠色基礎建設，打造兼具生態保育、休閒旅遊與低碳運輸功能的示範園區。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言