踏勘澄清湖步道 陳其邁：行人優先打造低碳樂活園區

高雄市長陳其邁今天率多名局處首長，前往澄清湖園區健行並實地勘查園區步道系統；市府交通局指出，未來將以「分流、降速、減量」3大原則，完善園區內交通規劃。

澄清湖是高雄市重要水源保護區，也是重要觀光景點，原本由台灣自來水公司管理，但因自來水公司人力及預算有限，高雄市政府日前宣布將接管澄清湖風景區，但水庫水域部分仍由自來水公司維管。

陳其邁今天率領市府秘書長、副秘書長及工務、水利、交通、環保、觀光等相關局處首長，前往澄清湖園區健行並實地勘查園區步道系統，了解園區現況及未來發展需求。

陳其邁指出，澄清湖園區有豐富自然景觀與生態資源，深受民眾喜愛；為營造友善安全、低碳永續人本空間，市府規劃導入「行人優先區」理念，全面優化步道與交通動線，成為低碳人本樂活園區。

交通局指出，為兼顧遊憩品質與環境永續，將以「分流、降速、減量」3大原則，完善園區內交通規劃。

「分流」方面，透過優化步道系統，實現人車分流，提升行走安全性；「降速」則將把園區車速降至每小時20公里；「減量」則透過停車場外移與交通管制，減少園區內過境車流，降低碳排放與噪音干擾。

市府表示，澄清湖園區優化工程預計分階段推動，未來規劃將廣泛蒐集市民意見，並結合智慧交通與綠色基礎建設，打造兼具生態保育、休閒旅遊與低碳運輸功能的示範園區。