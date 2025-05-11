物產館母親節推花卉展 周春米：每月辦餐桌料理、市集

前瞻補助興建屏東農業物產館歷經業者解約撤場、多次流標，今年搭配屏東熱帶農業博覽會開幕後順勢重新開館，為活絡場域，縣長周春米說，每月辦不同主題農業特展，今年5到11月，每月第2周假日辦主題市集，每月推出主題餐桌料理，今首登場是越南料理。

5月是溫馨母親節，物展館5月主題展出屏東花卉生活美學展，屏東花卉多元，現場販售花卉，最便宜一朵僅5元。走進花卉生活美學展場，主題以日常場景「漁港市場」、「傳統中藥行」、「香水工坊」和「未來花店」四大展區，各有特色，看見花卉與生活的結合。

縣長周春米說，屏東是花卉重要產地，蘭花占台灣生產量二分之一，出口量也是二分之一，另外鹽埔鄉、長治鄉，也有文心蘭、火鶴等，種植技術佳，邀請大家來看展，共享屏東花卉的浪漫與溫馨。

農業處指出，農饗樂市集暨產地餐桌系列啟動，象徵屏東農業物產館進入全面營運新階段，市集、體驗課程、產地餐桌與每月主題特展活動。

農業處表示，物產館舉辦產地餐桌系列，今登場是屏東農產結合越南清爽料理風格，4人家庭組報名，40人次一開賣就秒殺，超級熱銷；後續會推出各種主題餐桌，包括中式、西式、泰式等異國料理或下午茶等體驗，帶領大家深度體驗屏東農產從田間到餐桌的旅程。

周春米說，屏東是農業重鎮，有熱帶與溫帶交會地理優勢，孕育多樣化、全年無休優質農產，與豐富農業文化底蘊與產業創新動能，讓屏東的好物、好品牌、好故事有更多被看見機會，讓農業不只是生產，更是文化、教育、生活與觀光的綜合體驗。

「讓消費者都每月來物產館！」農業處表示，透過活動強化物產館空間使用率外，定期活動建立品牌黏著度，未來視民眾反饋滾動調整，期望透過一場場結合味覺、視覺與情感農業饗宴，推動屏東農產走入日常生活，提升大眾對農業的支持。