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「搜查瑠公圳」改編首樁女子分屍案 跨越時空感動觀眾

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
電影「搜查瑠公圳」5月22日將上映，包場首映會選在高雄舉辦，不少觀眾帶著母親一起看電影。記者徐白櫻／攝影
電影「搜查瑠公圳」5月22日將上映，包場首映會選在高雄舉辦，不少觀眾帶著母親一起看電影。記者徐白櫻／攝影

1961年台北市瑠公圳發生駭人聽聞的無名女屍分屍案，震撼當時社會各界。導演賴俊宇花9年時間籌備及作業，電影「搜查瑠公圳」首映會讓高雄觀眾搶先目睹，重現相隔一甲子之久的恐怖分屍案的案發現場及偵辦過程，懸疑劇情及豐富戲劇張力讓人感受導演功力，也引起「老台北人打開話匣子」共鳴，分享小時候的親身經歷。

1961年2月26日，瑠公圳流域陸續發現一具無名女屍的屍塊，受限當時刑事鑑定設備有限，警方無法在第一時間判定死者身分，偵辦49天內，多達80位被列為嫌犯，且有一名戰爭英雄遭捲入，被人舉報為殺人分屍凶嫌。

搜查瑠公圳改編上述著名社會案件，「被害人」李雪、「戰爭英雄」張世及「妻子」潘儀君、「刑警」朱軒洋、「老師」梁修身及「記者」吳卓源等演員參與。

搜查瑠公圳將在5月22日正式上映，有別於其他作品，這部電影昨天在高雄舉辦首映會，會後導演賴俊宇及演員潘儀君、吳卓源等人現身，跟現場觀眾互動。

導演賴俊宇說，他花3年時間構思，總共花費近9年時間才完成這部作品，這部電影不只重現當年命案，其實也是在講述父子之間的和解過程，拍攝時一度讓大家哭成一團；他認為，時代歷史其實不斷在重複，勇敢面對過去才能放下，促成社會進步。

一名觀眾在觀賞後分享，他小時候住在瑠公圳附近，親身經歷這起重大分屍案，當時不斷發現屍塊，此事至今讓他記憶深刻，看完電影勾起許多回憶；他的老同學、作家劉墉也住在附近，曾以瑠公圳附近稻田景色入畫。

高雄一名觀眾分享說，他小時候住在瑠公圳附近，當年的分屍案讓他印象深刻。記者徐白櫻／攝影
高雄一名觀眾分享說，他小時候住在瑠公圳附近，當年的分屍案讓他印象深刻。記者徐白櫻／攝影
導演賴俊宇說，「搜查瑠公圳」不僅在講述一件受注目的社會案件，他其實也在傳遞一對父子的和解過程。記者徐白櫻／攝影
導演賴俊宇說，「搜查瑠公圳」不僅在講述一件受注目的社會案件，他其實也在傳遞一對父子的和解過程。記者徐白櫻／攝影
電影「搜查瑠公圳」5月22日將上映，演員及導演現身首映會，分享拍戲過程及創作理念。記者徐白櫻／攝影
電影「搜查瑠公圳」5月22日將上映，演員及導演現身首映會，分享拍戲過程及創作理念。記者徐白櫻／攝影

分屍案 觀眾 電影

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