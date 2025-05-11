「搜查瑠公圳」改編首樁女子分屍案 跨越時空感動觀眾

1961年台北市瑠公圳發生駭人聽聞的無名女屍分屍案，震撼當時社會各界。導演賴俊宇花9年時間籌備及作業，電影「搜查瑠公圳」首映會讓高雄觀眾搶先目睹，重現相隔一甲子之久的恐怖分屍案的案發現場及偵辦過程，懸疑劇情及豐富戲劇張力讓人感受導演功力，也引起「老台北人打開話匣子」共鳴，分享小時候的親身經歷。

1961年2月26日，瑠公圳流域陸續發現一具無名女屍的屍塊，受限當時刑事鑑定設備有限，警方無法在第一時間判定死者身分，偵辦49天內，多達80位被列為嫌犯，且有一名戰爭英雄遭捲入，被人舉報為殺人分屍凶嫌。

搜查瑠公圳改編上述著名社會案件，「被害人」李雪、「戰爭英雄」張世及「妻子」潘儀君、「刑警」朱軒洋、「老師」梁修身及「記者」吳卓源等演員參與。

搜查瑠公圳將在5月22日正式上映，有別於其他作品，這部電影昨天在高雄舉辦首映會，會後導演賴俊宇及演員潘儀君、吳卓源等人現身，跟現場觀眾互動。

導演賴俊宇說，他花3年時間構思，總共花費近9年時間才完成這部作品，這部電影不只重現當年命案，其實也是在講述父子之間的和解過程，拍攝時一度讓大家哭成一團；他認為，時代歷史其實不斷在重複，勇敢面對過去才能放下，促成社會進步。