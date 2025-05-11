網封「比蔣萬安更帥」 高雄里長要搶綠營議員提名

有意爭取下屆高雄市民進黨議員提名的新人紛表態，前鎮區明孝里長林浤澤也開始在各大路口張掛形象看板，正式表態爭取下屆前鎮、小港選區議員提名。林浤澤說，他是討海人的子弟，傳承上一代跟大海拚搏的精神，盼打造更美好的高雄。

林浤澤參選里長時即因明星級外型引起外界關注，近日高掛參選看板，帥氣照片在網路引發討論。有網友說「他比蔣萬安帥多了」、「這個顏值開根號都虐我」、「這位里長真的是韓國歐巴級的，趕快選議員、立委」。對於外界關注，林浤澤低調回應，他未婚，目前也沒有女朋友，感謝大家誇讚。

林浤澤今年31歲，年紀雖輕、參政資歷卻很豐富，曾擔任高市前議員張豐藤及吳益政等人服務處助理。當選里長後，服務處開辦法律諮詢，只花一年時間就實現里長政見，不少人勸進他參選議員。

林浤澤表示，他在隔代教養的環境下成長，在返鄉參選里長之前，上一份工作是在台中市擔任議員江肇國的助理，原本要北上工作，不料祖父去世，讓他決定回高雄陪祖母，2022年參選里長並順利當選。

林浤澤說，祖父那代從屏東小琉球移居高雄前鎮，家族是正港的「討海人」，擔任里長之後，管轄範圍包括全台最大遠洋漁港前鎮漁港，所以他跟海洋的情感很深，對於漁港改造工程也有很高期待。