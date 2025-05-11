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網封「比蔣萬安更帥」 高雄里長要搶綠營議員提名

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市前鎮區明孝里長林浤澤爭取民進黨下屆前鎮小港選區議員提名。記者徐白櫻／攝影
高雄市前鎮區明孝里長林浤澤爭取民進黨下屆前鎮小港選區議員提名。記者徐白櫻／攝影

有意爭取下屆高雄市民進黨議員提名的新人紛表態，前鎮區明孝里長林浤澤也開始在各大路口張掛形象看板，正式表態爭取下屆前鎮、小港選區議員提名。林浤澤說，他是討海人的子弟，傳承上一代跟大海拚搏的精神，盼打造更美好的高雄。

林浤澤參選里長時即因明星級外型引起外界關注，近日高掛參選看板，帥氣照片在網路引發討論。有網友說「他比蔣萬安帥多了」、「這個顏值開根號都虐我」、「這位里長真的是韓國歐巴級的，趕快選議員、立委」。對於外界關注，林浤澤低調回應，他未婚，目前也沒有女朋友，感謝大家誇讚。

林浤澤今年31歲，年紀雖輕、參政資歷卻很豐富，曾擔任高市前議員張豐藤及吳益政等人服務處助理。當選里長後，服務處開辦法律諮詢，只花一年時間就實現里長政見，不少人勸進他參選議員。

林浤澤表示，他在隔代教養的環境下成長，在返鄉參選里長之前，上一份工作是在台中市擔任議員江肇國的助理，原本要北上工作，不料祖父去世，讓他決定回高雄陪祖母，2022年參選里長並順利當選。

林浤澤說，祖父那代從屏東小琉球移居高雄前鎮，家族是正港的「討海人」，擔任里長之後，管轄範圍包括全台最大遠洋漁港前鎮漁港，所以他跟海洋的情感很深，對於漁港改造工程也有很高期待。

高雄市第10選區（前鎮、小港）現有8席議員，國民黨3席、民進黨2席、無黨籍1席、台聯1席，另有1席是遭解職的民進黨前議員陳致中。綠營下屆議員民進黨至少提名4席，現任議員黃彥毓及鄭光豐爭取連任，至少還有2席新人提名空間，上屆曾參選的黃敬雅、黃雍琇可能爭取提名，現在又加上林浤澤表態，另有吳昱鋒、蕭丞堯也不排除可能性。

高雄市前鎮區明孝里長林浤澤近日陸續在各大路口張掛形象看板，正式表態爭取下屆前鎮小港選區議員提名。記者徐白櫻／攝影
高雄市前鎮區明孝里長林浤澤近日陸續在各大路口張掛形象看板，正式表態爭取下屆前鎮小港選區議員提名。記者徐白櫻／攝影
高雄市前鎮區明孝里長林浤澤的高顏值一直很受里民關注，近日在「脆」上面的照片引起廣大網友注意，不少人留言說他比台北市長蔣萬安還帥。記者徐白櫻／攝影
高雄市前鎮區明孝里長林浤澤的高顏值一直很受里民關注，近日在「脆」上面的照片引起廣大網友注意，不少人留言說他比台北市長蔣萬安還帥。記者徐白櫻／攝影

民進黨 議員

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