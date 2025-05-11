大雨澆不熄熱情 高雄泰國外籍人士切磋球技展「足上功夫」

高雄全市有7千餘名泰國移工在各行各業貢獻勞動力，勞工局今天在鳳山運動園區舉辦「泰國體育文化嘉年華會」，安排泰國樂團演出，以及藤球、足球兩項比賽讓勞工開心歡聚，紓解平日工作壓力。

泰國體育文化嘉年華活動上午9點開幕，勞工局指出，足球優勝可獲得3萬元獎金、籐球優勝2萬元，共吸引8支足球隊及32組藤球隊報名參賽，雖然今天下雨，戶外足球比賽未中斷，參賽選手鬥志高昂。

活動揭幕後，勞工局長江健興、運發局長侯尊堯及泰國貿易經濟辦事處高雄勞工處長陳燦榮等人負責開球，在運動員示範指導下，眾人現學現賣，均成功用腳踢出第一球，現場觀眾回報熱情掌聲。

勞工局長江健興表示，工作與生活要取得平衡，全高雄市有7千多名泰國勞工，為高雄產業貢獻很大，勞工局除平時提供法令、生活諮詢及入場輔導等服務，也透過舉辦傳統節慶及藝文體育休閒活動，讓大家開心歡聚，感謝大家平時在工作崗位的認真打拚。