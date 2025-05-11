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母親節高雄今早雷聲隆隆 網友：被嚇醒想出門遛達受阻
今母親節，中央氣象署上午9時45分許發布豪雨特報，包括台中、嘉義縣山區及南投縣有局部大雨或豪雨，苗栗山區及中南部地區有局部大雨發生的機率；一早高雄雷聲轟隆隆，有網友被嚇醒，另有網友指「慘，想出門溜達」；也有網友開心表示「下雨比較涼，也不會缺水」。
中央氣象署今天上午9時45分許發布豪雨特報，指受鋒面影響，易有短延時強降雨，包括台中市山區、嘉義縣山區及南投縣有局部大雨或豪雨，苗栗山區及中南部地區有局部大雨發生的機率，呼籲民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。
高雄市今天清晨5、6點天空轟隆隆的雷聲，夾帶雨勢，擾人清夢，PTT高雄網友貼天氣文提醒，有網友留言回應指，「被六點二十的大雨嚇醒．．」、「等等還要出門 希望不要下太大」。
另有網友對於高雄下雨持樂觀態度指，「下雨比較涼，也不會缺水」、「希望下大一點，不然悶著好熱啊」。
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