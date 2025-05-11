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高雄旗津燈塔步道改建 海岸欄杆暫被拆除 居民憂落海風險

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄旗津燈塔步道正進行改建工程，旗津輪渡站至旗后安檢所間的海岸欄杆有約66公尺暫時被拆除，居民擔憂小孩靠近會有落海風險。圖／讀者提供
高雄旗津燈塔步道正進行改建工程，旗津輪渡站至旗后安檢所間的海岸欄杆有約66公尺暫時被拆除，居民擔憂小孩靠近會有落海風險。圖／讀者提供

高雄旗津燈塔步道正進行改建工程，因施工期間靠海一側欄杆有66公尺被拆除，引發居民對孩童及遊客安全的擔憂，盼完工後盡速恢復欄杆。工務局說，已設置臨時H型護欄，也請海巡人員協助巡查，保障民眾安全。

工務局道工處表示，為提升遊客前往旗津區旗后燈塔的便利性，觀光局與道工處合作推動旗后燈塔步道新建與環境改善工程，自3月中旬進場施工，預計暑假前完工，總經費約3500萬元。

道工處說，此工程主要目的在縮短民眾從輪渡站到燈塔的行走距離，將原本950公尺的動線縮短為600公尺，改善過往動線冗長、坡度高、不利嬰兒車與輪椅通行等問題。

旗津區居民黃姓男子說，近日發現前往旗津燈塔的海邊步道部分欄杆遭拆除，沿線靠海一側缺乏明顯防護措施與警示標示，讓人擔心孩子在不注意情況下奔跑、靠近海邊恐有落海風險。

陳姓男子說，假日來到旗津，未發現有工人施工，施工區與開放區域界線不明，只看到一些鐵馬欄杆，從間隙之間能穿越，但不確定是不是還能走。

道工處說，因為現有的海岸欄杆設計不一，部分欄杆損壞嚴重，為營造整體景觀一致性，3月底已啟動拆除與更新工程，目前正進行輪渡站至旗后安檢所間約66公尺區段的作業，日後會統一更換為新型欄杆。

工程完成後，新的步道將自旗津燈塔停車場銜接海岸路與旗後山登山步道，為遊客提供更直接、安全且友善的行走路線。道工處說，未來步道將搭配統一設計的欄杆與景觀設施，提升旗津作為觀光熱點的整體品質。

針對安全疑慮，道工處強調，現場仍屬施工範圍並未正式開放，已架設H型臨時護欄作為隔離，也設有相關警示標誌，同時請鄰近海巡旗后安檢所協助巡視，防止遊客誤闖或發生危險。將持續監控工區安全管理，提醒民眾配合現場標示行走，避免接近尚未完工區域。

儘管市府強調施工期間有相關防護措施，仍有居民認為，應加強現場巡邏與安全提示，「暑假快到了，人越來越多，小孩活潑愛跑，臨時欄杆還是讓人不太放心，希望市府能更嚴謹」。

高雄旗津燈塔步道正進行改建工程，現場屬施工範圍並未正式開放，工務局已架設H型臨時護欄作為隔離，也設有相關警示標誌。圖／工務局提供
高雄旗津燈塔步道正進行改建工程，現場屬施工範圍並未正式開放，工務局已架設H型臨時護欄作為隔離，也設有相關警示標誌。圖／工務局提供
高雄旗津燈塔步道正進行改建工程，現場屬施工範圍並未正式開放，工務局已架設H型臨時護欄作為隔離，並設有相關警示標誌。圖／工務局提供
高雄旗津燈塔步道正進行改建工程，現場屬施工範圍並未正式開放，工務局已架設H型臨時護欄作為隔離，並設有相關警示標誌。圖／工務局提供
旗津輪渡站至旗后安檢所間原本設有海岸欄杆。圖／工務局提供
旗津輪渡站至旗后安檢所間原本設有海岸欄杆。圖／工務局提供

安檢 海巡 燈塔

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