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防豪雨沖毀 高雄台20勤和至復興臨時便道預警封閉

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
甲仙工務段為確保民眾行車安全，從今天上午7時起，預警性封閉台20線臨93線便道勤和至復興路段（0K至5K），暫停車輛通行。圖／公路局南區養護工程分局提供
甲仙工務段為確保民眾行車安全，從今天上午7時起，預警性封閉台20線臨93線便道勤和至復興路段（0K至5K），暫停車輛通行。圖／公路局南區養護工程分局提供

高雄山區今天受鋒面影響雨勢持續，公路局已在今天上午7時預警封閉台20線臨93線便道勤和至復興路段，防範豪雨引發土石流與道路中斷。後續將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

中央氣象署指出，受5月10日鋒面影響，高雄山區預估今日仍有持續性強降雨。公路局南區養護工程分局研判，荖濃溪與玉穗溪流域地質條件脆弱，近期降雨累積已對土壤含水量造成壓力，若降雨持續，恐導致水位暴漲及土石流，危及便道通行安全。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段為確保民眾行車安全，已於上午7時起，預警性封閉台20線臨93線便道勤和至復興路段（0K至5K），暫停車輛通行。

該路段為原台20線甲仙至桃源因風災毀損後之替代便道，行經荖濃溪床，仰賴臨時鋪設的便道通行，極易受河水沖刷影響。

甲仙工務段指出，此次預警性封閉屬預防性措施，並非因現場已出現災害徵兆，而是考量雨勢發展具高度不確定性，一旦強降雨集中，溪水暴漲將可能瞬間沖毀便道，導致人車受困或交通中斷風險。後續將依天氣狀況與現場巡查結果，視情況評估是否開放通行。

為保障用路人即時掌握道路狀況，公路局提醒民眾可利用「幸福公路」APP、公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）及智慧化省道即時資訊網（https://168.thb.gov.tw/）查詢最新路況。

公路局也呼籲駕駛人配合交通管制措施，勿強行進入封閉區域，以確保行車與人身安全。山區路段受地形影響劇烈，短時強降雨常引發突發性災害，提醒民眾行前務必查詢路況，避免因突變天氣受困。

台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興）以在今天上午7時實施路段實施預警性封閉。圖／公路局南區養護工程分局提供
台20臨93線便道0K~5K（勤和至復興）以在今天上午7時實施路段實施預警性封閉。圖／公路局南區養護工程分局提供

土石流 強降雨

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