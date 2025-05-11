「阿猴我的家」素人演員登台 紙風車屏東戲劇人才培訓

屏東縣政府攜手紙風車劇團辦理「屏東戲劇人才培訓計畫」邁入第三年。去年底招募第二期學員，歷經5個多月專業訓練，昨天晚間在屏東藝術館舉辦成果發表「阿猴我的家」，素人站上舞台展現自信，透過戲劇說眼在地故事，推廣屏東文化。

文化處指出，此場演出內容以「屏東大小事」為主題，由二期學員重新編創，結合歌舞、機械舞、Beatbox、月琴、小提琴、剪紙等不同專長，在舞台上展現個人魅力，也加入全新「屏東我的家」實驗劇創作演出，以非寫實手法呈現對屏東的生活記憶與期待。

「真的很棒！」縣長周春米說，紙風車劇團專業引導，為屏東孕育表演藝術種子，很感動看到第二期學員們經過41周超過200多個小時訓練，在舞台上展現成果，期待未來有更多戲劇人才加入紙風車屏東團，透過戲劇說演在地故事，推廣屏東文化。

紙風車屏東團連續二年在兒童節前夕，在屏東藝術館演出「雞城故事」、「武松打虎」，服務屏東學童，也成為全台灣送給孩子最特別的兒童節禮物。去年以原創劇「阿猴落地掃」巡演全縣各鄉鎮，讓大小朋友感受戲劇的歡樂。

屏東戲劇人才第二期計畫培訓41名學員，年齡層從19歲至63歲，有學生、教師、照服員、業務員，甚至獸醫師、森林護管員等不同行業，他們從去年12月起展開每周2次，41堂課，從基礎身體訓練，肢體動作暖身，肢體開發與柔軟度訓練，再到即興創作，透過不斷的打磨，鍛鍊舞台表演自信心，為成果展演做足準備。