解決民眾聚賭、街友亂象 高雄三民公園改造工程6月發包

有「民主聖地公園」之稱的高雄三民公園，因街友露宿、聚賭、機車亂竄，常遭詬病，地方盼盡速改造，市府指第一期工程將增設棚架、步道和雨水花園，綠覆率提高至6成，議員要求加強公園和周邊學校、市場、住宅的連結性，人潮多可解決街友等問題。

公園處表示，第一期改造工程將於6月發包，以中軸景觀為優先改造範圍，增設棚架、步道外，也增加排水、照明、微滯洪功能，4千萬元經費由市府自籌，預計明年6月完工，降低閒置隱密空間，減少街友占據、民眾聚賭等亂象，也增設機車格，指示牌，減少機車違規穿越。第二期工程已向國土署爭取補助，仍在審議中。

占地5.1公頃的三民公園，鄰近高醫、捷運後驛站，公園中心設有民主言論廣場，早年有「民主聖地公園」之稱，不過涼亭、座椅和圖書館周圍常遭街友占據且隨處便溺，另有長者疑似聚賭，導致許多民眾不敢帶孩子去，親子共融功能大為降低。

記者直擊，發現兒童遊戲場的涼亭下有街友搭帳篷，周邊環境髒亂、多名街友騎腳踏車載著家當四處遊蕩，活動中心一側則聚集5桌民眾下棋、玩牌。

議員張博洋表示，三民公園是高雄少數有老人活動中心、圖書館的公園，但環境衛生等問題叢生，這次盼能改造成像凹子底公園或中央公園的親子樂園，有大面積草皮能籌辦露營、市集等活動，建置成特色打卡點，只要引進人潮，街友問題就能順勢解決。