屏東市復興公園首辦獨木舟體驗 民眾直呼「好像在歐洲」
屏東市復興公園生態滯洪池今天舉辦親子獨木舟體驗活動，吸引約200人參加，家長帶著小朋友在水池中划著獨木舟，穿梭在楊柳、吊橋及噴水池間，有民眾直呼「好像在歐洲喔！」協辦的屏東縣議員李世斌表示，希望能爭取滯洪池開放水上活動。
活動由屏東縣體育會輕艇委員會舉辦，為2025年屏東縣運動i台灣2.0活動之一，在屏東市復興公園水岸階梯廣場前水域舉行，從早上7點半進行到下午5點半。親子們穿著救生衣，在教練指導後坐上獨木舟，在池裡划船悠遊，
屏東縣體育會輕艇委員會主委余光龍表示，這片水域最深處約1.8到2公尺左右，安全、水流緩慢、生態不錯、風景優美，很適合划獨木舟。這是第一次在此舉辦水域活動，南部水上活動發展較慢，希望藉這次活動，讓更多屏東人接觸這項運動，了解水與水域安全教育。
家長邱坤義表示，他住在屏東卻跟萬年溪不太熟，也是第一次到復興公園，原來有這麼漂亮的地方，建議縣府可好好利用，展現屏東的特色，有城市河川民眾可以在此運動散步划船。
李世斌表示，萬年溪是屏東市的母親河，經過前縣長曹啟鴻、潘孟安治理，及縣長周春米承續營造下，水質已經可以讓人親近；這次活動大家都玩得很開心，畫面看起來不像在屏東市，好像在歐洲。也希望縣府常態開放該水域，讓市民能夠親水從事水域活動，行銷屏東市萬年溪的城市形象。
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