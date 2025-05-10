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金管處30週年 修復百間古厝活絡地方經濟

中央社／ 金門縣10日電

金管處今年成立30週年，補助修復百間古厝，取得其中92棟使用權並以民宿等方式活化，5月與業者及社區合作「汝好！金門」古厝民宿節活動，邀請民眾感受金門聚落新生命力。

金門國家公園管理處今天發布新聞稿指出，金門國家公園民國84年設立，致力保存具歷史文化價值的傳統聚落與建築，園區內12處聚落保留1000多棟閩南式傳統建築及洋樓，透過長期修復與維護，目前約7成以上保存良好，且以閩南合院形式為主。

金管處為延續聚落風貌並活化再利用，推動修復補助與標租經營機制，至今已補助居民自主修復292棟傳統建築，以及165棟結合傳統建築語彙的新式建築。

金管處指出，為避免閒置傳統建築荒廢未使用以致毀損，針對聚落內無人使用且具歷史文化、保存價值的傳統建築，與所有權人或代管人協商，並取得經營管理權，不破壞傳統建築樣貌，採「修舊如舊」方式進行修復，成功將92棟活化為民宿、賣店及展示館等，創造約150個就業機會，在去年總營收達新台幣4718萬元，活絡地方經濟。

金管處表示，傳統建築民宿經營在今年也邁入20週年，自3日至26日與金門縣傳統建築民宿協會及地方社區合作，推出「汝好！金門」古厝民宿節，將在活動期間辦理聚落導覽、文化體驗與永續旅遊，邀請民眾走入百年古厝，感受金門人文風情與聚落新生命力。

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