金門表揚15位模範母親 陳福海深情致詞感謝「牽手」

明天就是母親節，金門縣政府今日在金湖飯店太武宴會廳舉行「2025年度模範母親表揚活動」，縣長陳福海親自出席並頒獎給五鄉鎮15位模範母親，感謝她們無怨無悔的付出，活動也邀請賢庵國小二胡樂團演奏「月亮代表我的心」為活動揭開序幕，並邀請在地公揹婆社團演出，場面溫馨感人。

陳福海在致詞時表示，他對自己的媽媽非常敬愛，知道母親的偉大，他的媽媽在3年前已經離開，無法再多盡一分孝道、再多陪伴母親一時半刻，因此感觸非常深；他說，母親是社會安定的力量，更是不分晝夜的職業，在生活的每個角落默默散發暖光，照亮孩子的人生。「感謝金門所有媽媽們，是你們讓金門一代比一代更好。」

陳福海也感性提及，若沒有「牽手」許梨羨30多年來的支持，他難以專注投入公務，他溫暖的說，「牽手就是我的另一位媽媽，每當遇到困難，我都會問：媽媽在哪裡？」，他透露，縣政就像「持家」，相當不容易，他感謝副縣長李文良長年協助他推動縣政，在財政困難時期兩人攜手努力，如今縣府財務已逐漸回穩，「要持家不簡單，感謝所有幫助金門穩健發展的夥伴。」

副縣長李文良則以親身經歷談母愛，他回憶太太生產時歷經險境，更加體會母親懷胎與生產的艱辛，她說，「家庭若沒有太太支持，我也不可能全力投入公務。」他呼籲所有子女趁著母親節，向媽媽說一聲「您辛苦了」，多些陪伴與體貼，讓家庭充滿愛與和諧。

金門縣社會處表示，今年表揚的15位模範母親，分別為：

金城鎮－艾金綢、楊敏悦、盧勤、陳寶招；

金湖鎮－李麗華、洪玉樓、陳秀華；

金沙鎮－李油來、周月娌、黃如玉；

金寧鄉－王蘭英、周美女、陳快治；

烈嶼鄉－吳梅蘭、林素賢。