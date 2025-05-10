影／台灣粽戰南北、日本粽也分東西 陳其邁到三鳳中街包粽子

月底將是一年一度的端午節，高雄市長陳其邁今天下午到販賣南北貨的三鳳中街，與民眾一同提前包粽子慶祝，還邀請日台交流協會一同參與，日方更派出來自日本的關西甜粽迎戰台灣的南部粽，並介紹日本包粽子文化，希望台日雙方能夠藉包粽子文化交流彼此的端午習俗。

日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史表示，日本同樣也有端午習俗，典故都是由來自為了紀念楚國詩人屈原投汨羅江自盡，西元8世紀日本奈良時代時，端午習俗就已經從中國傳到日本，包粽子供奉的習俗也一併傳到日本。

奧正史指出，日本與台灣端午節最大的不同是，日本現代是在國曆5月5日慶祝，而台灣還保持農曆過節習慣，不過台灣粽子有南部粽和北部粽之爭，日本也有分「東日本粽」和「西日本粽」之分。

他提到，東日本粽是用糯米加配料包進筍殼中，屬於「正四方體的油飯粽」，但西日本粽是將米殼粉包進細長的竹葉中，不僅沒有餡料，而且是甜的「糰子粽」，而日本東北地區則比較沒有粽子習俗，而是以吃「柏餅」慶祝。

奧正史也提到就像日本各地有不同的粽子，台灣不僅有南北粽之分，還有客家粽、原住民粽，希望藉此次包粽子的機會交流日本與台灣的文化。

陳其邁訝異於日本貴賓對端午紀念屈原的典故如此了解，他說每年他都會來三鳳中街包粽子，但已經光顧著吃粽子吃到沒注意粽子的由來是什麼，他更笑稱「會把清明節和端午節搞混了」。