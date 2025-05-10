快訊

台中驚傳凶殺！他求復合不成 竟持刀刺女友胸口命危

沈伯洋「我們提的假日被拒」遭打臉 綠委提案竟全撤了

房價一直漲是政府在炒？鄉民開地圖砲：捷運都蓋錯地方了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台灣粽戰南北、日本粽也分東西 陳其邁到三鳳中街包粽子

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
陳其邁在雙口肉粽老闆娘指導下，親自包南部粽。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁在雙口肉粽老闆娘指導下，親自包南部粽。記者巫鴻瑋／攝影

月底將是一年一度的端午節，高雄市長陳其邁今天下午到販賣南北貨的三鳳中街，與民眾一同提前包粽子慶祝，還邀請日台交流協會一同參與，日方更派出來自日本的關西甜粽迎戰台灣的南部粽，並介紹日本包粽子文化，希望台日雙方能夠藉包粽子文化交流彼此的端午習俗

日本台灣交流協會高雄事務所長奧正史表示，日本同樣也有端午習俗，典故都是由來自為了紀念楚國詩人屈原投汨羅江自盡，西元8世紀日本奈良時代時，端午習俗就已經從中國傳到日本，包粽子供奉的習俗也一併傳到日本。

奧正史指出，日本與台灣端午節最大的不同是，日本現代是在國曆5月5日慶祝，而台灣還保持農曆過節習慣，不過台灣粽子有南部粽和北部粽之爭，日本也有分「東日本粽」和「西日本粽」之分。

他提到，東日本粽是用糯米加配料包進筍殼中，屬於「正四方體的油飯粽」，但西日本粽是將米殼粉包進細長的竹葉中，不僅沒有餡料，而且是甜的「糰子粽」，而日本東北地區則比較沒有粽子習俗，而是以吃「柏餅」慶祝。

奧正史也提到就像日本各地有不同的粽子，台灣不僅有南北粽之分，還有客家粽、原住民粽，希望藉此次包粽子的機會交流日本與台灣的文化。

陳其邁訝異於日本貴賓對端午紀念屈原的典故如此了解，他說每年他都會來三鳳中街包粽子，但已經光顧著吃粽子吃到沒注意粽子的由來是什麼，他更笑稱「會把清明節和端午節搞混了」。

陳其邁指出，三鳳中街號稱「天下第一街」，是高雄人採買南北貨的重要商店街，他提醒台下的高雄市立委們，「下一任高雄市長」除了要每年都來三鳳中街包粽子之外，三鳳中街入口、廣場及照明設備改善都來需要中央支持，呼籲「預算一毛都不能刪」。

高雄日航酒店總料理長瀨戶本秀人，帶來日本關西風味的甜粽。記者巫鴻瑋／攝影
高雄日航酒店總料理長瀨戶本秀人，帶來日本關西風味的甜粽。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁在雙口肉粽老闆娘指導下，親自包南部粽。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁在雙口肉粽老闆娘指導下，親自包南部粽。記者巫鴻瑋／攝影
日本關西甜粽是以米粉包裹在竹葉內，口感軟糯香甜，還有竹葉的清香。記者巫鴻瑋／攝影
日本關西甜粽是以米粉包裹在竹葉內，口感軟糯香甜，還有竹葉的清香。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁與高雄立委們一同上台包南部粽。記者巫鴻瑋／攝影
陳其邁與高雄立委們一同上台包南部粽。記者巫鴻瑋／攝影

包粽子 日本台灣交流協會 習俗

延伸閱讀

高雄動物收容所近飽和…民代建議果園代養 市府這麼回應

南電北送…高雄人要求電價正義「夏季不加價」 陳其邁也說話了

綠猛攻「希特勒」爭議 蔣萬安反擊：陳其邁言論恰當嗎？

朱立倫納粹說惹議 蔣萬安認為「不恰當」也點名陳其邁

相關新聞

影／台灣粽戰南北、日本粽也分東西 陳其邁到三鳳中街包粽子

月底將是一年一度的端午節，高雄市長陳其邁今天下午到販賣南北貨的三鳳中街，與民眾一同提前包粽子慶祝，還邀請日台交流協會一同...

蓮池潭天空之城樹奇景將消失...地方喊保留 高市觀光局回應了

高雄左營蓮池潭「天空之城樹」近期因人行道拓建工程將被邊坡岸階遮掩，導致特殊奇景消失，引起地方反對聲浪，觀光局今回應，決議...

高雄三民公園街友、聚賭亂象惹鄰里抱怨 將啟動大變身

高雄三民公園長期存在街友、聚賭、機車亂竄等問題，環境衛生差導致公園與周邊鄰里連結性低，公園上次改造至今已超過20年，地方...

深耕金門 聖祖公司頒發獎學金23年獎助逾3千學子

長年深耕公益、關懷在地教育的聖祖股份有限公司，今日上午在金門縣港務處水頭旅客服務中心五樓舉辦「聖祖金門水頭商港觀光相關產...

影／高雄蓮池潭天空之城樹景觀將消失 環團今搶救高喊保留

高雄左營蓮池潭「天空之城樹」爆紅成為熱門打卡景點，不過環潭拓建人行道工程將遮掩樹根，讓此特殊景觀消失，引發地方反對聲浪，...

金門迎城隍 信眾、雨神同行

金門年度宗教盛事「迎城隍」慶典昨在大雨中熱鬧登場，吸引金門、台灣及大陸宮廟、陣頭、信眾約3千人參與，沿途鞭炮聲不斷、神輿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。