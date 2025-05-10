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最棒的國際護師節禮物 高醫2護理師獲獎

中央社／ 高雄10日電

5月12日是國際護師節，高雄醫學大學附設中和紀念醫院9日舉辦慶祝大會，也慶祝護理長謝淑娟、護理師孫麗珠，雙雙榮獲第14屆「南丁格爾獎」績優奉獻獎銅獎，創下全台唯一紀錄。

高醫今天新聞稿表示，國際護師節將至，高醫護理部今年以專業與實力寫下榮耀新頁，謝淑娟、孫麗珠榮獲第14屆「南丁格爾獎」績優奉獻獎銅獎，創下全台唯一紀錄，這也是高醫暌違10年再度獲獎。該獎項設立以來首次有同一家醫院同時有兩名護理師獲獎。

高醫表示，小兒血液腫瘤科護理長謝淑娟長期投身兒童癌症照護，推動「友善醫療」、「圓夢計畫」，減輕病童住院期間的壓力。她致力改善醫療照護環境與教具研發，取得4項國家發明專利，並多次獲得品管圈特優獎、教學與研究獎項，更曾榮膺高雄市模範勞工，是兼具創意與人文關懷的護理典範。

另外，靜脈營養醫療小組護理師孫麗珠多年來深入參與居家靜脈營養照護，主動整合跨團隊資源，推動營養醫療體系的專業發展，協助患者順利銜接住院與家庭照護，守護無數居家病人的營養照護

高醫表示，今年國際護師節的主題是「有護理師才有未來：關懷護理師促進經濟成長」，強調護理人員的健康與福祉，對於強化經濟與改善健康體系的重要性，因此高醫的歡慶大會同時也舉辦紓壓園遊會，慰勞辛勤的白衣天使。

高醫副院長陳芳銘致詞時表示，護理師是醫院最溫暖的力量，是病人與家屬最堅強的依靠。護理不只是醫療基石，更是支撐整個社會與經濟發展的重要力量。陳芳銘承諾醫院將持續推動12項護理人力策略，打造尊重、支持、永續的職場環境。

護理部主任廖玉美進一步說明，每一位高醫護理師，都是點亮病房的那道光。真正的力量，不僅來自專業，更來自責任與愛。榮獲南丁格爾獎的2名護理師，不僅是高醫的驕傲，更讓全台看見護理工作的價值與深度。

經濟發展 護理師 高醫

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