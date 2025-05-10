蓮池潭天空之城樹奇景將消失...地方喊保留 高市觀光局回應了

高雄左營蓮池潭「天空之城樹」近期因人行道拓建工程將被邊坡岸階遮掩，導致特殊奇景消失，引起地方反對聲浪，觀光局今回應，決議尊重地方意見，取消拓寬行人動線，維持現狀。

觀光局指出，為提升環潭步道與人行交通安全去年辦理蓮池潭風景區環境營造工程，歷經多次與地方溝通，囿於現況道路寬度不足、最狹窄處僅5.2米；考量行人安全、不傷害路樹下，原規畫採屏科大學者建議新設步道往水域面拓寬，以非接觸式阻隔「填土培厚」工法拓寬整建。

觀光局說明，近來地方及民間團體表達保留「天空之城樹」樹根景觀，5月9日再次召開地方說明會，邀集地方議員、里長、廟宇代表、森林城市協會等單位溝通。觀光局於現場實際量測蓮潭道路路寬，並對照施工圖說，說明目前工程規劃評估方案。蓮潭路路寬最狹窄處僅5.2米、行人木棧道1.5米，現況確實經常發生汽機車、腳踏車與行人車爭道之危險。

與會代表亦積極充分表達意見，其中，地方里長反對民團縮減既有道路路幅方案，認為此方案汽機車行車動線更狹窄，將增加發生人車意外事故機率。

廟方代表則建議維持觀光局規畫方案以兼顧交通安全與結構安全；議員李雅慧、李眉蓁、陳玫娟則等則強烈維持木棧道通行現狀不另行拓寬行人動線並殷切期望保留「天空之城樹」景點。

觀光局表示，唯因已充分溝通，各方無法達成共識、亦無可行更佳建議方案，觀光局決議尊重地方意見，取消拓寬行人動線維持現狀。