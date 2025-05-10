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高雄三民公園街友、聚賭亂象惹鄰里抱怨 將啟動大變身

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄三民公園長期存在街友、聚賭、機車亂竄等問題，環境衛生差導致公園與周邊鄰里連結性低，市府公園處今年編列4千萬做第一期改造，試圖改善問題。記者宋原彰／攝影
高雄三民公園長期存在街友、聚賭、機車亂竄等問題，環境衛生差導致公園與周邊鄰里連結性低，市府公園處今年編列4千萬做第一期改造，試圖改善問題。記者宋原彰／攝影

高雄三民公園長期存在街友、聚賭、機車亂竄等問題，環境衛生差導致公園與周邊鄰里連結性低，公園上次改造至今已超過20年，地方盼打造下一座中央公園；市府公園處今年編列4千萬做第一期改造，將園區中心增加棚架、步道和雨水花園，綠覆率將增加至6成，明年6月完工，但周邊二期計畫經費為8千萬，需向中央申請補助經費。

占地5.1公頃的三民公園鄰近高醫、捷運後驛站，由周邊3里共同維護，公園中心設有民主言論廣場，早期常舉辦政治活動，有「高雄民主聖地公園」之稱，民進黨今年3月也在此舉辦「人民是頭家」政策宣講會；不過公園內街友問題嚴重，涼亭、座椅和圖書館周圍常被遊民占據、便溺隨處可見，民眾甚至見到園內盆栽、容器內有便溺物。

此外，三民公園常有長者聚集下棋、玩牌，疑似聚賭，因此衍生抽菸、垃圾多等問題，且常有機車逕自橫穿公園，造成許多民眾不敢帶孩子到公園，公園親子共融功能大為降低，高雄市工務局著手規劃改造計畫、舉辦工作坊蒐集民眾意見，去年10月開地方說明會後，編列第一期經費4000萬，已園區中軸帶為主要施工區，6月將召標。

市議員張博洋表示，三民公園腹地大，是高雄少數有老人活動中心、圖書館的公園，但長期存在環境衛生、街友、交通等問題，導致公園和周邊學校、市場、住宅的連結性很低，希望此次改成後能成為宛如凹子底公園、中央公園般的親子樂園，新增的大面積草皮能籌辦露營活動、市集或黃昏演唱會等，吸引更多人到訪。

記者今日實際在公園內觀察，公園內緊鄰兒童遊戲場的涼亭下有街友搭簡易帳篷，就地倒臥，周邊環境髒亂、遍佈雜物，公園內多名街友用腳踏車載著全身家當，四處騎乘遊蕩，而在緊鄰活動中心一側，更有大批民眾圍成5桌，聚集賭博

張博洋說，三民公園上次改造至今已超過20年，勢必要有更新的面貌，此次改造後公園周邊住戶能籌組自治會，協調吉林夜市、大連商圈等資源辦活動、建置特色打卡點，人潮進來公園後，街友問題就能順勢解決；市議員何權峰則說，三民公園改造至今未動工，擔心未來財畫法修法之下，影響中央補助，工程補助經費有疑慮。

公園處表示，三民公園第一期面積約1.75公頃，由公園處向台灣設計研究院爭取委託規劃設計，改造範圍以中軸景觀為優先，將新設棚架、改善步道，增加排水、照明、雨水花園，增加微滯洪功能；公園兩側為第二期工程，經費初估8000萬元，市府已向國土署爭取城鄉風貌競爭型補助計畫，仍在審議中，如獲同意就會啟動規畫設計。

公園處表示，第一期工程4千萬元經費由市府自籌，綠覆率將由15.2％提升至63.3％，6月發包工程，預計明年6月完工，主要檢討空間配置，降低閒置隱密空間，營造透空環境，減少街友、聚賭等違法行為，同時調整步道動線、增設指示牌面和考量在周邊增設機車停車格，以降低機車違規穿越事件。

高雄三民公園長期存在街友、聚賭、機車亂竄等問題，環境衛生差導致公園與周邊鄰里連結性低，市府公園處今年編列4千萬做第一期改造，試圖改善問題。記者宋原彰／攝影
高雄三民公園長期存在街友、聚賭、機車亂竄等問題，環境衛生差導致公園與周邊鄰里連結性低，市府公園處今年編列4千萬做第一期改造，試圖改善問題。記者宋原彰／攝影
高雄三民公園長期存在街友、聚賭、機車亂竄等問題，環境衛生差導致公園與周邊鄰里連結性低，市府公園處今年編列4千萬做第一期改造，試圖改善問題。記者宋原彰／攝影
高雄三民公園長期存在街友、聚賭、機車亂竄等問題，環境衛生差導致公園與周邊鄰里連結性低，市府公園處今年編列4千萬做第一期改造，試圖改善問題。記者宋原彰／攝影
三民公園第一期工程面積約1.75公頃，範圍以中軸景觀為優先，將新設棚架、改善步道，增加排水、照明、雨水花園，增加微滯洪功能。圖／高雄市工務局公園處提供
三民公園第一期工程面積約1.75公頃，範圍以中軸景觀為優先，將新設棚架、改善步道，增加排水、照明、雨水花園，增加微滯洪功能。圖／高雄市工務局公園處提供
高雄三民公園長期存在街友、聚賭、機車亂竄等問題，環境衛生差導致公園與周邊鄰里連結性低，市府公園處今年編列4千萬做第一期改造，試圖改善問題。記者宋原彰／攝影
高雄三民公園長期存在街友、聚賭、機車亂竄等問題，環境衛生差導致公園與周邊鄰里連結性低，市府公園處今年編列4千萬做第一期改造，試圖改善問題。記者宋原彰／攝影

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