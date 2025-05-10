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深耕金門 聖祖公司頒發獎學金23年獎助逾3千學子

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
聖祖總經理陳緣姿頒獎表揚績優獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影
聖祖總經理陳緣姿頒獎表揚績優獲獎學生。記者蔡家蓁／攝影

長年深耕公益、關懷在地教育的聖祖股份有限公司，今日上午在金門縣港務處水頭旅客服務中心五樓舉辦「聖祖金門水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，由金門副縣長李文良、聖祖總經理陳緣姿主持並頒獎，肯定19位各級學校學生的優異表現，並勉勵學子珍惜學習機會，學成後回饋鄉里。

首次應邀出席的李文良在致詞時也代表縣府祝賀19位獲獎學生，感謝聖祖公司長期投入公益、善盡企業責任，並肯定其在地方教育、港口、機場等多方面的持續關懷。他鼓勵學子珍惜資源、努力向學，未來回饋鄉里，共同營造溫暖社會。

陳緣姿表示，聖祖公司自創立以來秉持「取之社會，用之教育」的理念，長期推動多元獎學金制度，希望透過實際行動支持地方產業 與教育的發展。此次特別設立水頭商港獎學金，是為鼓勵港區內觀光產業相關從業人員子女努力向學，盼望孩子們不畏艱難、敦品勵學，持續拓展視野，並以「學海無涯勤是岸」的態度，朝夢想穩步前行。

本屆共有19位學生獲獎，涵蓋大專、高中、國中與國小四個級別。大專組獲獎者包括就讀北大、師大、警專與正修科大的學生，每人可獲3000元獎學金；高中組獲獎者為金門高中的兩名學生，各獲2000元；國中與國小組則分別有3名與10名學生獲獎，依序頒發1000元及600元獎助金，肯定他們在課業上的努力與表現。

據了解，聖祖公司長期投注教育公益，自2002年董事長葉錦湖設立「尚義機場獎學金」以來，已持續推動各類獎學金計畫長達23年。2022年起，更將獎助對象擴及金門縣全體中小學及大專學生，至今累計已有逾3千名學子受惠，顯示企業對在地教育支持的決心與行動力。

除金門在地投入外，聖祖亦將公益觸角延伸至對岸廈門。該公司旗下的太祖食品同樣秉持企業社會責任理念，積極參與當地公益事務，實踐「企業走到哪裡，愛心就跟到哪裡」的信念。

陳緣姿強調，青春因磨礪而出彩，人生因奮鬥而昇華，聖祖期盼這份獎學金不僅是經濟上的支持，更能成為學生奮發向學的動力，未來貢獻所學、回饋社會，讓善與愛的種子在下一代心中深植萌芽。

金門副縣長李文良頒發國小組績優獲獎學生，並鼓勵小朋友好好學習。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良頒發國小組績優獲獎學生，並鼓勵小朋友好好學習。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良首度出席聖祖獎學金頒獎典禮，代表縣府祝賀19位獲獎學生，他鼓勵學子珍惜資源、努力向學，未來回饋鄉里，共同營造溫暖社會。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良首度出席聖祖獎學金頒獎典禮，代表縣府祝賀19位獲獎學生，他鼓勵學子珍惜資源、努力向學，未來回饋鄉里，共同營造溫暖社會。記者蔡家蓁／攝影
聖祖總經理陳緣姿表示，聖祖公司自創立以來秉持「取之社會，用之教育」的理念，長期推動多元獎學金制度，希望透過實際行動支持地方產業 與教育的發展。記者蔡家蓁／攝影
聖祖總經理陳緣姿表示，聖祖公司自創立以來秉持「取之社會，用之教育」的理念，長期推動多元獎學金制度，希望透過實際行動支持地方產業 與教育的發展。記者蔡家蓁／攝影
聖祖股份有限公司今日上午舉辦「聖祖金門水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，與會貴賓與獲獎學子、家長合影。記者蔡家蓁／攝影
聖祖股份有限公司今日上午舉辦「聖祖金門水頭商港觀光相關產業人員子女獎學金」頒獎典禮，與會貴賓與獲獎學子、家長合影。記者蔡家蓁／攝影

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