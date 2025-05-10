影／高雄蓮池潭天空之城樹景觀將消失 環團今搶救高喊保留

高雄左營蓮池潭「天空之城樹」爆紅成為熱門打卡景點，不過環潭拓建人行道工程將遮掩樹根，讓此特殊景觀消失，引發地方反對聲浪，森林城市協會今天發起搶救行動高喊保留；據了解，觀光局昨緊急召開說明會，初步達成共識決議維持現狀。

天空之城樹盤根錯節樹根裸露護岸，酷似宮崎駿動畫「天空之城」景觀，一名日本女學生在社群媒體發文，高達250萬人流量點閱，紅回台灣。高市觀光局日前卻表示因人行道拓建工程，新工法土坡岸階將導致樹根景觀被遮掩，並指5月12日樹木奇景將消失。

消息一出，引發熱議，里民、商家及遊客覺得美景消失太可惜，埤東里長鄒秀華向觀光局多次反映留下樹根景觀，議員不分藍綠也為樹請命。

森林城市協會為此今早發起搶救行動，號召民眾在天空之城樹前舉牌「留下樹根，樹才完整」。觀光局昨天下午緊急召開說明協調會，議員李雅慧、陳玫娟、李眉蓁，及白喬茵、李雅芬議員服務處、里長等人均表達保留原貌，但人行道拓建工法須再商討，會議依最大公約數意見決議維持現狀為優先考量。

森林城市協會理事長莊傑任今天表示肯定觀光局保留原狀，希望高市府盡速對外發布好消息，不要讓民眾失望，並好好重視這棵樹木的健康與棲地生長環境改善。

莊傑任指出，蓋住樹根景觀土坡是非必要工程，既有人行空間其實已1.5公尺淨寬，非樹穴區域達到2.5公尺淨寬，法定最小行人空間是0.9公尺，一般建議是1.2公尺以上，人行空間並非不足。若要做自行車道，也可以善用過寬的車道寬度，部分與自行車道分享使用，或部分利用鏤空木棧道往湖區延伸，但不做土坡蓋住樹根，都是可以設計的方向。

莊傑任說，車道寬度最窄的部分因啟明堂的牌樓因故無法拆除，扣掉水溝只剩5.25公尺寬，而汽車道最小3米，機車道2米，現實來說本路段只能允許單向汽車，雙向機車。

而到天空之城樹的路口，扣除水溝路寬達8.25公尺，加上水溝與階梯後寬度達9.5至10公尺寬，因水溝、階梯可以當作人行空間使用，確實既有道路有4.75公尺餘裕，可以做為自行車道或人行道使用，也不會排擠原有車道使用空間。