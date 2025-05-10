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屏東台24線山區重機橫行 今起強力執法

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東縣台24線三地門鄉與霧台鄉的山區道路，常有重機騎士違規駕駛行為，縣警局今天起強勢執法。圖／警方提供
屏東縣台24線三地門鄉與霧台鄉的山區道路，常有重機騎士違規駕駛行為，縣警局今天起強勢執法。圖／警方提供

屏東縣省道台24線通往三地門鄉與霧台鄉的山區道路，風景優美且富有挑戰性，成為重機熱門跑山路線，然因各種違規駕駛行為，嚴重影響交通及居民生活安全，縣警局統計，1至4月共發生44件交通事故，造成1死25傷，警方今起將強勢執法。

縣警局交通隊表示，此路段每到假日常見重機壓車過彎、超速行駛、跨越分向限制線、非法改裝車輛等重大違規行為，不僅危害交通安全，對沿線部落居民生活安寧也造成威脅。

據統計，今年1至4月此路段已造成1人死亡、25人受傷，受傷人數較去年同期減25人，死亡人數則增加1人。縣警局有鑑於此，今起將針對違規熱點路段強勢執法，包括在彎道及視線不良處測速、加強巡邏，並錄影取締跨越分向限制線、逆向行駛、危險駕駛及在道路上拍攝追焦照片等高風險行為。

「台24線絕非任意飆速的競技場」，警察局長戴台㨗表示，警方將強化見警率與執法密度，不定期結合監理單位、環保機關聯合稽查，對非法改裝、噪音干擾、變更車體等違規車輛進行檢測查驗。

死亡 重機

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