高雄新草衙300戶違建 議員：有如貧民窟 市府擬讓欲購地弱勢戶分期付款

高雄新草衙一處市有地過去遭3千多戶占用，市府10年前頒布自治條例以8折價格讓售土地以利都更，至今仍有300多戶未購地，導致危樓、違建和釘子戶遍布，市議員昨天質詢批「宛如貧民窟」，市長陳其邁指會研擬，讓欲購地的弱勢民眾分期付款。

議員黃彥毓昨指新草衛違建，不應是亞灣區周邊的聚落光景。市長陳其邁表示，當年通過自治條例後，98%民眾已購得市府讓售的土地，條例「落日」後，亦有24戶以市價購得，因此市府若恢復8折的讓售優惠，對自行購地的民眾並不公平。財政局長陳勇勝說，自治條例在陳市長就任後就已落日，但優化新草衙環境仍是市府責任，會持續辦理土地讓售，讓民眾以合理價格買到土地。

占地32公頃的前鎮新草衙地區早年因拆船業興盛、臨海工業區開發，吸引許多外縣市勞工定居，一度成為全台最大違建區。高雄市府2015年訂定新草衙地區土地處理自治條例，讓售市地，以利都更，但條例於2020年6月屆滿後，當地仍有多處違建、危樓，也無消防車道，影響公共安全。

當地一名租客說，他住的鐵皮違建，天花板比一般住家還低，室內悶熱不透氣，地震時會劇烈晃動。當年自治條例上路後期遇上新冠疫情，地主生計受影響，根本無多餘財力購地。另有民眾說，目前還有多棟違建找不到屋主，成為無主地上物。

議員黃彥毓昨質詢表示，自治條例規範市府以歷年空照圖認定土地是否遭實質占用，當年列管占用戶3104戶，最後僅2801戶申購，303戶未申購。緊鄰205兵工廠的新草衙屬市有地，兵工廠未來遷址後，已規畫設立國際企業總部、金融商辦，不應再有破舊城市景象。

黃表示，目前市府提供危老重建方案，但能重建的危老建築是合法建物、申請人為土地所有人，新草衙多屬違建，不適用危老重建。盼市府研擬提高獎勵容積，以低於市價的方式讓售給占地的弱勢民眾，以利區域整合和都更。