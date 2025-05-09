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屏東來義鄉幼兒園文化扎根 聽獵人說故事搭獵寮

中央社／ 屏東縣9日電

為讓文化向下扎根，屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會今年攜手來義鄉立幼兒園，將獵人分享、觀察獵寮搭建等融入課程，讓孩子透過親身參與，認識排灣族文化中重要一環。

屏東縣來義鄉傳統狩獵文化協會，長年推廣狩獵文化與山林知識，今年攜手來義鄉立幼兒園，帶領學童認識野生動物及生態環境，了解排灣族如何與山林共存，達到生態永續。

課程設計包含繪本製作、獵人到校分享生命故事與狩獵工具等，今天協會到幼兒園架設獵寮，讓學童觀察過程。

獵寮由來義鄉狩獵協會文化講師江人頡（Paupu）以竹竿從零開始搭建，完成基本結構後，他手持由幼兒園學童與家人一同製作模型，向孩子解說獵寮用途與變遷。例如獵寮內設有燻肉架，可以延長肉類保存時間；過去多以茅草搭建屋頂，今則常見帆布或塑膠袋取代。

江人頡也一併教導相關族語詞彙，例如燻肉是「cemapa」，陷阱則是「dringay」，孩子們認真學習，紛紛大聲複誦，並在課程結束後，幫忙遞上屋頂建材，完成獵寮搭建。

江人頡告訴中央社記者，排灣族生活離不開狩獵，無論是祭儀或除喪等傳統禮俗，都需要用到獵物。他很高興自己選擇回到部落，能將這份值得驕傲的文化傳承給下一代，也很開心孩子展現高度興趣。

來義鄉立幼兒園老師胡梅芳（Djupelang）說，雖然園方一直有進行族語與在地文化課程，但這是自己教學10多年來首次涉足獵人文化教學，對老師而言也是一大挑戰，整個過程可說是教學相長。

胡梅芳說，傳統上女性不參與打獵，她與同事為了備課，特地查閱文獻、向家族與部落中男性請益。而孩子透過學習單，詢問父母與vuvu（排灣族語祖父母輩與孫子女輩的互稱，此指祖父母）過去在山上打獵經驗，不僅增進家人情感，也透過長輩分享，理解到獵人其實是保護森林的人。

另一名老師潘羽函（Ljavaus）說，上了狩獵文化課程後，孩子在學習區的遊戲方式也起了變化。他們開始用積木製作長矛、弓箭，扮演獵人打獵情境，有人用積木模擬升火，假裝獵到水鹿、山羌，還會將獵物烤熟；或是把模型丟進玩具鍋裡，說是煮了山羌，且主動跟同學分享。孩子用自己方式呈現族人分享文化，「覺得很感動」。

幼兒園 排灣族 獵人

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