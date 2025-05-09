「打花草」藝陣瀕失傳 金門迎城隍驚艷再現

金門傳統藝陣「打花草」曾瀕失傳，初代成員後代王丞瀞聚集青年，今天再現迎城隍隊伍；她說，跳打花草除是傳承文化，「我也很期待每年與朋友們相聚，共同完成這件事的時刻。」

今天是金門浯島迎城隍「正日」，金門、台灣等地各路藝陣下午在金城市區展開遶境，慶賀浯島城隍遷治345週年，其中由眾多青年參與，帶有劇情表演的「打花草」，格外引人注目。

打花草是有劇情演出、舞步表演的金門傳統藝陣，今天遶境時，數個角色臉上、腹部畫著象徵丑角的3色臉譜，邊走邊「打七響」，拍打手肘、胸口、大腿等部位，女角與隊伍中持摃球男角互相唱和，扮演乞丐表演者則拿著碗向觀眾乞討，熱鬧演出形式吸引許多民眾圍觀互動。

王丞瀞接受中央社記者採訪表示，打花草是早期金門南門境獨特藝陣表演，每年只在迎城隍時跟著隊伍遶境表演，劇情源自戲曲故事「鄭元和與李亞仙」，講述進京趕考書生與青樓女子相戀，散盡錢財流落街頭，書生幸運結識乞丐幫助賣藝賺錢，才能順利進京考試的故事。

王丞瀞說，她是打花草初代成員馬根壽的孫女，從小跟著跳打花草，大學畢業製作決定以打花草為主題，以小書、明信片等文創品記錄這個傳統文化，「當時也沒有想再跳打花草。」

王丞瀞表示，過去參與打花草的長輩陸續離世或身體出現狀況，約2016年打花草停擺；2019年雖恢復，但又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情再次暫停。

她說，直到2023年迎城隍前幾周，「可能當初製作的文創品開始發酵，朋友詢問今年會不會有打花草？」因緣際會下，一群朋友願意學習打花草，初代打花草成員楊耀芸也回來教導，「如果沒有楊爺爺幫助，打花草不可能又再復興回來」。

記者詢問打花草對她意義，王丞瀞表示，除是傳承傳統文化，「小時候阿公會說要好好學，以後要傳承下去」。她說，打花草能夠復興，是朋友間互相推薦介紹加入，並願意在工作之餘聚集團練，「這是很難得組織起來的人際網絡。」

王丞瀞表示，許多成員從不認識到後來成為好友，「現在打花草對我來說，更重要的是每年迎城隍前，我很期待能與朋友們再次相聚，開心地共同完成這件事，我想當初阿公也是這個心情吧！」