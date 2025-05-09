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大雨影響 馬祖南北竿機場4架次航班取消

中央社／ 連江縣9日電

受午後雷陣雨影響，馬祖南竿與北竿機場今天下午部分班機暫停起降，共計4架次取消。連江縣交旅局表示，台馬交通船「新台馬輪」明天上午班次仍有空位。

馬祖航空站指出，因受午後陣雨影響，南竿機場今天下午1時30分關場，後於4時8分短暫開場後，4時38分再度關場；北竿機場則於下午3時5分關場。南竿機場計3架次取消，滯留人數約190人；北竿機場1架次取消，滯留人數約50人。

連江縣政府交通旅遊局以訊息回復中央社記者，台馬交通船「新台馬輪」今天晚間從基隆港至馬祖南竿與東引的船班正常開航；而根據縣府自營「馬祖海上交通訂位購票系統」統計，該船明天上午從馬祖至基隆港航班，座位仍有剩餘，持續開放民眾訂票。

交旅局指出，機場關場後，訂票系統陸續湧入民眾訂位，至今天下午6時止，臥鋪幾乎已客滿，建議民眾可先訂坐位票，若有臥鋪需求，可於明天上午至福澳港櫃台臨櫃候補臥鋪床位。

交旅局也說，因「新台馬輪」仍未客滿，故無加開夜航船班規畫。

南竿 機場 馬祖

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