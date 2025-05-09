刺激生育！3歲以下幼兒醫師一對一照顧 屏縣5年逾萬名幼兒受惠

台灣出生率逐年下降，為了提高兒童的初級照護醫療品質，屏東縣政府衛生局自2020年起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，透過幼兒專責醫師提供3歲以下嬰幼兒，一對一的照護及家長育兒照護諮詢，至今已有1萬486名幼兒接受照護服務，涵蓋率84.3%。

衛生局表示，專責照護讓醫師從小掌握孩子的健康狀況，和爸媽一起顧好寶貝們的健康，促進幼兒健康發展，並降低新生兒及兒童可預防的死亡。目前結合醫師公會全縣共有54家醫療院所、84名醫師一起投入。

專責醫師以個案管理方式，結合衛政及社政體系，協助各時程嬰幼兒預防保健、預防接種、膽道閉鎖等篩檢和衛教諮詢，同時進一步針對發展遲緩、高風險家庭等特殊醫療及社福需求通報轉介，並透過牙醫師公會協助推動兒童牙齒塗氟，確保寶寶在成長的每一步都可以得到健康支持。

衛生局表示，家中有新生兒或3歲以下嬰幼兒，尚未加入專責醫師照護，可至屏東縣政府衛生局網站查詢合作醫療機構，加入一起守護寶貝健康。