快訊

新台幣日前暴力升值挨批 楊金龍做得比他差？彭淮南心疼發聲

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄動物收容所近飽和…民代建議果園代養 市府這麼回應

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高雄市2處動物收容所皆已接近收容臨界點，市議員林富寶、提出「代養家園」計畫，由全市果園協助領養流浪狗，狗能驅趕獼猴、山豬等。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市2處動物收容所皆已接近收容臨界點，市議員林富寶、提出「代養家園」計畫，由全市果園協助領養流浪狗，狗能驅趕獼猴、山豬等。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄市2處動物收容所皆已接近收容臨界點，壽山收容所達243隻犬貓、燕巢收容所達645隻，2處皆達99％收容量，為減輕收容壓力，市議員林富寶今質詢提出「代養家園」計畫，由全市果園協助領養流浪狗，狗能驅趕獼猴、山豬等，市長陳其邁表示，目前流浪狗收容有相關中途之家能協助，願意尋找更多有意願領養單位。

中華民國保護動物協會近年推出「狗來富代養家園專案」，減輕政府動保單位流浪犬貓收容壓力，讓在代養家園中的狗發揮本性驅趕獼猴、松鼠、蛇等，能減輕農損和田間作業危險性，降低人狗衝突，更讓代養家園額外獲得一筆代養收入。目前協會在高雄市有6處代養家庭，協助領養110隻成犬，新北市動保處今年也跟進辦理狗來富專案。

市議員林富寶表示，目前政府提倡TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗、原地放回）解決收如困境，但原地放回存有爭議，高雄動保處應參考民間單位，尋找願意領養的農田單位，將原地放回改為「鄉間代養」，不僅能減少流浪狗帶來的環境交通問題、減輕收容所負擔，犬隻在農田內能和果農共同守護果園，協助驅趕獼猴、山豬等。

林富寶表示，與其讓流浪狗關進收容所至生命結束，不如由果園收容，讓狗在園內自由奔跑，並由志工定期訪視。陳其邁表示，目前全市有相關動物中途之家，也會和民間收容單位、狗園合作，協助安置，若有農田願意領養狗，動保處也願意全力配合，並定時探訪，確認飼養環境無虞。

高雄市2處動物收容所皆已接近收容臨界點，市議員林富寶、提出「代養家園」計畫，由全市果園協助領養流浪狗，狗能驅趕獼猴、山豬等。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄市2處動物收容所皆已接近收容臨界點，市議員林富寶、提出「代養家園」計畫，由全市果園協助領養流浪狗，狗能驅趕獼猴、山豬等。圖／翻攝自高雄市議會直播

動物收容所 流浪狗

延伸閱讀

南電北送…高雄人要求電價正義「夏季不加價」 陳其邁也說話了

受少子化衝擊…高雄1國小「去年新生竟掛零」 8月起將併入美濃廣興國小

收容所黑貓一直沒人要 志工PO「極惡魔王領養文」收編名額瞬間搶破頭

邊牧寶寶天生沒尾巴被手足欺負！連媽媽都不愛牠 收容所辦認養會也沒人要

相關新聞

南電北送…高雄人要求電價正義「夏季不加價」 陳其邁也說話了

高雄地區今天中午電壓驟降，前鎮、楠梓科技產業園區及南科高雄園區等地受影響。議員李雅靜以「受災戶」身分發言說，火力發電占發...

刺激生育！3歲以下幼兒醫師一對一照顧 屏縣5年逾萬名幼兒受惠

台灣出生率逐年下降，為了提高兒童的初級照護醫療品質，屏東縣政府衛生局自2020年起推動「幼兒專責醫師制度計畫」，透過幼兒...

高雄動物收容所近飽和…民代建議果園代養 市府這麼回應

高雄市2處動物收容所皆已接近收容臨界點，壽山收容所達243隻犬貓、燕巢收容所達645隻，2處皆達99％收容量，為減輕收容...

影／金門迎城隍「雨神」同行 3千信眾熱情不減

金門年度盛事「迎城隍」慶典今盛大登場，儘管天公不作美，數度下起大雨也澆不息民眾熱情。來自大陸、台灣及金門在地宮廟、神明、...

高雄高爾夫球場組自救會北上抗議 市府：理由站不住腳

高雄高爾夫球場土地遭市府收回後，原俱樂部成員組成自救會，今日到台北市凱達格蘭大道抗議，稱高雄市政府應回歸法律體制、保障球...

台電電纜故障 高雄捷運及高鐵車站電梯短暫停擺

台電公司高港超高壓變電所系統，因電纜故障，波及高鐵左營站及高雄捷運車站供電。高鐵和高捷車站都出現瞬間停電，電扶梯等車體設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。