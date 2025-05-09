高雄動物收容所近飽和…民代建議果園代養 市府這麼回應

高雄市2處動物收容所皆已接近收容臨界點，壽山收容所達243隻犬貓、燕巢收容所達645隻，2處皆達99％收容量，為減輕收容壓力，市議員林富寶今質詢提出「代養家園」計畫，由全市果園協助領養流浪狗，狗能驅趕獼猴、山豬等，市長陳其邁表示，目前流浪狗收容有相關中途之家能協助，願意尋找更多有意願領養單位。

中華民國保護動物協會近年推出「狗來富代養家園專案」，減輕政府動保單位流浪犬貓收容壓力，讓在代養家園中的狗發揮本性驅趕獼猴、松鼠、蛇等，能減輕農損和田間作業危險性，降低人狗衝突，更讓代養家園額外獲得一筆代養收入。目前協會在高雄市有6處代養家庭，協助領養110隻成犬，新北市動保處今年也跟進辦理狗來富專案。

市議員林富寶表示，目前政府提倡TNVR（捕捉、絕育、施打疫苗、原地放回）解決收如困境，但原地放回存有爭議，高雄動保處應參考民間單位，尋找願意領養的農田單位，將原地放回改為「鄉間代養」，不僅能減少流浪狗帶來的環境交通問題、減輕收容所負擔，犬隻在農田內能和果農共同守護果園，協助驅趕獼猴、山豬等。