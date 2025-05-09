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高美館「張立曄的靈光樂園」 展出繽紛的永恆樂園

中央社／ 高雄9日電

高雄市立美術館明天推出創作論壇「繁花夢露—張立曄的靈光樂園」，運用光與色彩，加上自由奔放的原生圖像，以「萬物有靈」概念創造出百花齊放、飛禽走獸紛紛來聚的永恆樂園。

高美館代理館長林羿妏透過新聞稿表示，此展呈現張立曄畫作中花花世界的華麗與轉瞬，完整回顧他近10年來夢幻繽紛且富含生命力的作品。除展出90年代報紙插畫，更首次在高美館完整展出，以24張100號的大尺寸作品結構成24小時的「一天」大型創作計畫。

策展人黃志偉說，張立曄非美術科班的背景，讓他的作品展現更多自由度與原始童真。以天真與充滿幻想的方式，將原生藝術（Art Brut）的樸素色彩與無窮想像力烙印在創作裡，成就出扭曲變形且層次細膩的圖像風格。

黃志偉說，張立曄創作脈絡從早年真實記錄藝術家所處的苦澀生命及對台灣土地環境的關懷，在解嚴後逐漸轉向與家庭的深度連結，以自然萬物皆有靈性的宇宙觀，描述各種異形精怪，營造仙境般的世外桃源之景。

高美館表示，張立曄出生於嘉義，從小喜歡畫畫、塗鴉，曾考上美術學系卻因家人反對而改為就讀東吳大學社會學系，即便如此他仍背著家人以自學方式持續作畫，曾為各大報副刊繪製插畫長達10年。以獨特的原生藝術筆觸，在當代藝術中開拓出一條靈性且奇幻的創作之路。

張立曄早年作品「自畫像」、「社會邊緣人」系列以社會關懷出發，描繪社會邊緣人與弱勢族群，之後則以「檳榔西施」、「土石流」系列作品表達他對少女身體色情化及生態危機問題的批判。近年創作「蝴蝶人」、「生命樹」、「萬物有靈」、「靈光」等系列轉向對個人內在潛意識的深層觀照，把藝術家自身視為一個小宇宙，以包羅萬象的大自然元素重組內心山水。

張立曄表示，他特別喜歡「靈光」的意涵，身處科技社會的人們需要回到更原始的狀態，重新與自然連結，就像為自己不時的充電。

「繁花夢露—張立曄的靈光樂園」明天舉辦開幕活動，並有「論壇你我他」講座，與談人包括張立曄、黃志偉、導演黃明川及台南應用科技大學美術系副教授黃文勇。

高美館 高雄市立美術館

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