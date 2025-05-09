影／金門迎城隍「雨神」同行 3千信眾熱情不減
金門年度盛事「迎城隍」慶典今盛大登場，儘管天公不作美，數度下起大雨也澆不息民眾熱情。來自大陸、台灣及金門在地宮廟、神明、藝陣和陣頭約3千多人熱情參與，遊行隊伍與遊客把城區擠得水洩不通，沿途神輿、旗輦飄揚，鞭炮聲不絕於耳，金城數條街道也特別封街近6小時，現場氣氛熱鬧歡騰。
慶祝「浯島邑主城隍遷治345週年」，台金廈各路神明、陣頭、表演隊伍今天都在城隍廟會師，將城隍廟內外擠得水洩不通，今天下午1點展開重頭戲「城隍爺出巡遶境」，包括金門縣長陳福海、金門縣議長洪允典、金城鎮長李誠智、金城鎮民代表主席郭永隆、昇恆昌金湖飯店總經理蕭一如等人都到場為城隍爺抬轎，並陪同走完3800公尺的遶境巡安。
隊伍出發約半小時，天空飄起毛毛細雨，之後雨勢忽大忽小，但澆不熄眾人繞境的誠心與熱情；今年迎城隍繞境熱鬧，遶境巡安以遷治紀念旗為首，約有50支巡安遊行隊伍，除有四門進香團、范謝將軍盟會、關帝聖君、蘇府四千歲、邑主城隍爺、南門妝人隊伍、廈門城城隍廟、南門打花草、全國城隍廟聯誼總會各廟等經典陣頭隊伍，遶行路線依循著傳統的「香路」進行，街頭巷尾盡是人山人海，沿途民眾和遊客擠得水洩不通，全金門最熱鬧的民生路、民權路也特別封街6小時，讓遊行繞境隊伍可安心行進。
而在城隍爺遶境巡安的路線上，街頭巷尾都擠滿了信眾，每個手持一柱清香，虔誠的默禱，一起迎接城隍爺出巡。而且來自台灣各地及在地的宮廟、神明、藝陣和金城四境等陣頭，與善男信女隨香其後，沿途的鑼鼓聲、鞭炮聲不絕於耳，神輿、旗輦飄揚，還有各個陣頭表演，掀起迎城隍慶典的最高潮。隊伍行經路線，民眾擺設香案等待城隍爺的來臨，也有民眾在路途中提供茶水，讓隊伍恢復元氣。
城隍廟興建於明朝洪武20年（西元1388年），至今已有600餘年，而在清康熙19年（西元1680年），當時的總兵將原本位於金門城的「古地城隍廟」之城隍爺遷治至後浦，至此每年舉行慶祝遷治活動，與一般宮廟都以神明的聖誕千秋日慶祝不同，迎城隍是以遷治活動為主。迎城隍這項宗教盛事的主軸是「傳統」，而近年來也與觀光兩相結合，金門縣政府與金城鎮公所也逐步將這項傳統延伸並規劃成為期一個月的帶狀活動。
每年巡安繞境的隊伍連綿長，今年也不例外，而遶境的路線也是依循著傳統的香路，根據輪值境主而改變，今年自城隍廟請出城隍爺後，便在眾人抬轎扶轎簇擁，由城隍廟出發，即往網寮、抵禹帝廟、天后宮、五獄廟、水門睢陽府後，沿著光前路、南門福德宮、中興路、莒光路、靈濟寺到達東門代天府，隨後轉向珠浦東路、模範街、昭德宮、北門福德宮來到北鎮廟，之後轉往中興路、民生路、縣政府、民權路、關帝廟抵達西門外武廟後，最後返回城隍廟，在震天的鞭炮聲中，今年的迎城隍繞境圓滿結束。
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