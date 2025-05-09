南電北送…高雄人要求電價正義「夏季不加價」 陳其邁也說話了

高雄地區今天中午電壓驟降，前鎮、楠梓科技產業園區及南科高雄園區等地受影響。議員李雅靜以「受災戶」身分發言說，火力發電占發電量八成二，高雄有三座火力發電廠，長期承受汙染，希望市長帶頭爭取民生電價夏季不加價，落實電價正義。

今天中午，高雄多地因台電供電系統有狀況出現短暫跳電，高雄市議會電腦大當機，好幾台電腦都不能用，議員李雅靜準備總質詢作業因此中斷，質詢一開始，她就以受災戶身分，要為高雄市民爭取電價正義。

李雅靜表示，高雄市承擔全台重要發電任務，去年全台發電量之中，火力發電占八成二，興達、南部及大林三座火力發電廠都位在高雄，燃煤與燃氣裝置容量合計超過6,500MW；依據2023年統計，北部用電量高達930億度、發電量僅 750億度，龐大的用電缺口全靠南電北送。

「南電北送讓高雄人很不爽！」李雅靜說，高雄人數十年每天忍受空氣汙染，用健康點亮全台灣燈火，沒有享受任何優惠，非常不公平，高雄不是被遺忘的城市，不該默默承受汙染，希望市長帶頭向中央爭取，「全年單一平日電價、取消夏季加價」。

市長陳其邁說，他非常同意李雅靜的看法，也一直認為不該「生雞蛋無、放雞屎的有」，各縣市發展產業，應該自己承擔責任；整個用電均衡或公平非常重要，希望從結構著手，「南電北送確實對高雄人不公平」。