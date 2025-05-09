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高雄高爾夫球場組自救會北上抗議 市府：理由站不住腳

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市府近日在球場地勢較低的10號球道蓄水池及練習場區，施作2座總滯洪容量達3.7萬噸，同步清理去年颱風後堆置的倒榻雜木樹枝、垃圾及廢棄屋舍。圖／高雄市工務局提供
高雄市府近日在球場地勢較低的10號球道蓄水池及練習場區，施作2座總滯洪容量達3.7萬噸，同步清理去年颱風後堆置的倒榻雜木樹枝、垃圾及廢棄屋舍。圖／高雄市工務局提供

高雄高爾夫球場土地遭市府收回後，原俱樂部成員組成自救會，今日到台北市凱達格蘭大道抗議，稱高雄市政府應回歸法律體制、保障球場會員權益及桿弟工作權，更質疑市府在場內做滯洪池的正當性；高市府今日嚴正回應，自救會說法完全扭曲事實、企圖佔用共有地、罔顧公益，「於法於理都站不住腳」。

財團法人高雄高爾夫俱樂部向市府租用公園用地，1994年取得球場開放許可證，業者去年11月已表明不再使用球場土地並返還給市府。對於高雄高爾夫球場自救會要求市府應循民事訴訟途徑解決返還土地及場內樹木植栽產權等糾紛；工務局強調，市府租約簽訂對象為財團法人，並非該自救會所屬的人民團體。

工務局表示，自救會成員如果對會員證等財產歸屬有所主張，屬於會員團體和財團法人高爾夫球俱樂部的私權爭執，與市府無涉，自救會如今主張疑似是要透過冗長民事訴訟程序佔用市有土地，強調「自救會於法於理都站不住腳，相關伎倆也不會得逞」，市府有絕對權利可以自由管理及處分該土地，包括施工滯洪池、供市民休憩使用。

另外，自救會指稱高爾夫球場60年來只有去年發生罕見暴雨造成災情，市府施工滯洪池將「無洪可滯」。水利局對此駁斥稱，球場位於山坡地，地勢由西向東傾斜，暴雨最大逕流達18.78立方公尺/秒，去年多次發生豪雨導逕流集中、排水壓力遽增等危急情況，市府屢次要求改善，球場都置之不理，依違反水土保持法移送法辦。

水利局表示，澄清湖球場下游的鳥松區本館路、鳳山赤山地區、三民區本和里周邊等，每遇暴雨容易發生淹水，市府近日在球場地勢較低的10號球道蓄水池及練習場區，施作兩座總滯洪容量達3.7萬噸，同步清理去年颱風後堆置的倒塌雜木樹枝、垃圾及廢棄屋舍，可有效減低下游地區的防洪壓力。

高徐市府去年8月在球場查獲禁用於水源保護區的農藥22種474罐，其中包括俗稱「毒絲本」的禁藥陶斯松等，對球場處以重罰。圖／高雄市工務局提供
高徐市府去年8月在球場查獲禁用於水源保護區的農藥22種474罐，其中包括俗稱「毒絲本」的禁藥陶斯松等，對球場處以重罰。圖／高雄市工務局提供

暴雨 自救會

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