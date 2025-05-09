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華航2025高雄旅展 創新AI互動體驗與LINE服務引人氣

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
華航高雄旅展熱情登場，交通部部長陳世凱（中）、高雄市政府副秘書長王宏榮（右六）及高雄市旅行公會蔡宗佑理事長（左六）蒞臨華航展區，與華航高雄分公司總經理陳鵬宇（左七）共同揭開序幕。圖／中華航空提供
華航高雄旅展熱情登場，交通部部長陳世凱（中）、高雄市政府副秘書長王宏榮（右六）及高雄市旅行公會蔡宗佑理事長（左六）蒞臨華航展區，與華航高雄分公司總經理陳鵬宇（左七）共同揭開序幕。圖／中華航空提供

2025高雄國際旅展今天盛大開幕，為期四天於高雄展覽館舉行。華航熱情參展首次推出的「旅遊小花測驗」和「華航LINE官方帳號」引人矚目，結合線上旅展活動，台灣出發不限艙等全航線最低77折起，完成指定任務還可享購票優惠。

華航的展區靈感取自機場跑道與天空意象，搭配擬真跑道信號燈元素，營造出充滿動感的空間氛圍，激發旅客的即刻旅行渴望。展區的亮點為「旅遊小花測驗」，這是一款利用生成式AI技術創新的互動遊戲，通過個性測試及3D動畫展示，精準推薦最合適的航點，並幫助參加者找到最合拍的旅伴，鼓勵民眾現場體驗，藉由AI探索未來的旅程靈感。

參與「旅遊小花測驗」後，民眾可解鎖來回機票的現折TWD200元優惠，並獲贈限量的「華航熊好購物袋」和桃園國際機場凱悅酒店的TWD500元餐飲抵用券。此外，加入「華航LINE官方帳號」的朋友還有機會獲得限量撲克牌小禮物，遊玩與購票的結合成為了旅展的熱門秘技。

華航長期在南部市場耕耘，作為高雄出發航班最多的國籍航空，旅展期間推出多項超值優惠，包括高雄至熊本未稅價TWD7200元起、全新開航的高雄至福岡TWD8160元起，還可自由搭配大九州雙航點。特別推薦受歡迎的日韓航線，如高雄至首爾仁川TWD5472元起、高雄至沖繩TWD7140元起，以及多條夏日熱門航線。

華航從旅客的需求出發，結合科技提供更貼心的旅行體驗。現在透過LINE搜尋ID帳號「@chinaairlines」，加入成為好友，即時獲取最新優惠、智慧推播及互動服務的專屬內容，輕鬆掌握旅遊資訊。

此外，華航線上旅展期間購票可參加登錄抽獎活動，獎品包括不限航點的區域雙人機票、桃園國際機場凱悅酒店雙人住宿券、高鐵半價乘車券等豐富獎項，多重好禮不容錯過。

「旅遊小花測驗」是華航運用生成式AI自創研發的遊戲，邀請民眾一同體驗，玩完後還可解鎖來回機票現折TWD200元加碼優惠。圖／中華航空提供
「旅遊小花測驗」是華航運用生成式AI自創研發的遊戲，邀請民眾一同體驗，玩完後還可解鎖來回機票現折TWD200元加碼優惠。圖／中華航空提供
華航LINE好友強烈募集中，加入好友即時獲取最新情報，輕鬆掌握旅遊大小事。圖／中華航空提供
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旅展 航線 華航

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