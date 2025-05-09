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故宮國寶聚澎湖特展開箱 肉形石搶先看

中央社／ 澎湖縣9日電

國立故宮博物院澎湖縣政府聯手舉辦「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，17日起至8月17日將於澎湖生活博物館登場，今天舉行開箱記者會，「肉形石」等人氣國寶搶先曝光。

國立故宮博物院今年適逢100院慶，推出「故宮國寶出遊去」活動，首站選在澎湖，今天由澎湖縣長陳光復、故宮博物館副院長黃永泰等人共同主持開箱記者會。

陳光復表示，第一批國寶出遊去，就選定澎湖，克服種種困難和層層戒護下，讓「肉形石」等珍貴國寶在澎湖看得到，展現故宮的執行效率，代表澎湖表達感謝；未來期盼至少每2年能跨海到澎湖舉辨1次，讓澎湖真正成為具有文化、藝術與寶物聚集的重鎮。

黃永泰表示，澎湖在早期大航海時代，扼守東亞海運要道，引領世界貿易與文化交流，從處處可見的宮廟與歷史遺址，到故宮典藏珍貴文物，皆可發現相互印證的歷史軌跡，因此「故宮國寶出遊去」首站澎湖展出，具有特別的歷史意義。

開箱記者會先行展出「肉形石」、「明成化鬥彩雞缸杯」、「清乾隆右旋白螺」等3項國寶，警方也派出大批警力在現場全程戒護。

澎湖文化局表示，此次特展有「八方會聚」與「國寶環列」兩大單元，其中文物展由人氣國寶「肉形石」領銜，精選「明成化鬥彩雞缸杯」、「清乾隆右旋白螺」等15件珍貴文物、文獻、輿圖等，結合澎湖在地豐富的水下考古文物、生物及重要古蹟，呈現大航海時代澎湖的關鍵地位與多元文化交流。

數位展則以「黑水溝的引航人」為主，運用數位技術打造全新沉浸式體驗，結合清代文獻、輿圖，與澎湖生活博物館的史料和文物，再現明清時期的澎湖航海故事，引領觀眾探索充滿知性與趣味的歷史航程。

「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展於5 月17日至8月17日，每過四至週二上午9時至下午5時在澎湖生活博物館展出，澎湖縣民免費，遊客則需購票參觀。

國寶 國立故宮博物院 澎湖縣

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