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高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

台電電纜故障 高雄捷運及高鐵車站電梯短暫停擺

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
台電今天電纜障，高鐵左營站電扶梯一度停擺。圖為高鐵左營站資料照。記者林保光／攝影
台電今天電纜障，高鐵左營站電扶梯一度停擺。圖為高鐵左營站資料照。記者林保光／攝影

台電公司高港超高壓變電所系統，因電纜故障，波及高鐵左營站及高雄捷運車站供電。高鐵和高捷車站都出現瞬間停電，電扶梯等車體設備一度停擺。高鐵與高捷公司均表示，只是瞬間短暫停電，不久復供電，營運正常。

今天中午12時35分，台電高港超高壓變電所高港超高壓變電所新設16萬1000伏特10號匯電纜系統，在加壓過程中因連絡電纜故障，造成前鎮科技產業園區、楠梓科技產業園區、南科高雄園區及高雄轄區其他供電用戶等電壓驟降，並造成高鐵、高捷、自來水及其他大用戶等廠內設備跳電。

據了解，高捷車站和高鐵左營站出現瞬間跳電，高捷公司表示，僅電扶梯和自動收票系統，出現短暫停電，沒多久啟動備用電力，瞬間即恢供電，列車並未受影響。高鐵左營站也表示，只是電梯停了一下，大約只有跳電幾秒鐘，後來復歸後便恢復供電，高鐵營運正常，未受影響。

停電 高捷 高鐵

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