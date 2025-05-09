高雄大跳電！搭捷運手扶梯突停擺 民眾驚嚇：很扯

高雄市今天中午12時許及下午2時許，接連發生大規模跳電，台電證實高港超高壓變電所電纜故障，造成高雄地區3座科技園區，及包含高鐵、高捷、自來水都受影響，有民眾在高雄捷運橘線捷運站突遇跳電，閘門突然一片黑，就連手扶梯都停擺，只好步行離開捷運站。

據了解，今天中午12點35分，高雄地區包含前鎮科技產業園區、高雄路竹科學園區、楠梓科技產業園區，以及高鐵左營站、高雄捷運，以及大範圍民眾家中都出現跳電情形，事發當下電燈出現接連2次閃爍，隨後更連網路都中斷，不過不久又復電。

有民眾在高雄捷運橘線鳳山國中站突遇跳電影響，捷運站閘門一片黑完全無法運作，就連手扶梯都停止運行，民眾只能冒險徒步經手扶梯離開捷運站，對於突如其來的跳電影響直呼「很扯」，也有民眾反映除了中午12點35分之外，下午2點1分及2點15分也再度出現短暫跳電。

據台電高屏供電區營運處說明，今天中午12點35分，位於高港超高壓變電所新設的16萬1 仟伏十號匯流排聯絡電纜正加入系統作業，但在加壓過程中，因聯絡電纜故障，才因此造成壓降事件，詳細原因目前仍在調查當中，台電正排查處理。