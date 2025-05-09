高雄一期稻作紛傳「空包彈」 農民嘆耕作一甲子首見

高雄一期稻作進入收割期，大寮、美濃等稻米產區陸續發現稻米「空包彈」現象，產量減少。議員李雨庭說，接獲大寮農民陳情，稻作產量減半，盼爭取相關補助。農業局長姚志旺說，啟動調查，若平均收成低於八成啟動保險救助。

大寮區是全高雄市稻米第二大產地，議員李雨庭今天在議會總質詢指出，接獲農民反映，近日收割稻米發現「空包彈」（稻穀不稔實），每分地收成從1600斤降至7、800斤，產量驟降，損失慘重。

李雨庭進一步說明，今年冬天長，2、3月天氣忽冷忽熱，大寮農民說耕作一甲子歲月，從沒遇過這個情形，另外林園區則因為較晚栽種，未受氣候影響；農業部已核准酪梨果樹天然災害救助，農業局應全面調查，也啟動稻作的農損救助。

農業局長姚志旺表示，大寮一月初開始插秧，遭遇氣候變化造成病蟲害、稻熱病等管理問題，這幾天陸續收割，約比往年慢7至10天，天然災害救助主要是針對氣候如颱風、豪雨造成農產品損失，若因為病蟲害會採農業水稻保險理賠。

姚志旺說，各地稻作正進入收割期，會根據前5年收割數量，去掉最高、最低，若收成平均低於八成會啟動收入保險救助。