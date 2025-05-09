快訊

整理包／全民多放「4+1」日！當年被刪的7天國定假日又是哪幾天

忘記帶下車？越南移工搭台鐵掉400萬 避談用途只說「是我的錢」

高雄驚傳大規模跳電！3大科技園區電壓驟降 連高鐵、高捷也受影響

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄一期稻作紛傳「空包彈」 農民嘆耕作一甲子首見

聯合報／ 記者徐白櫻宋原彰／高雄即時報導
議員李雨庭接獲農民反映，今年大寮區許多稻作出現「空包彈」，產量不如往年。記者徐白櫻／攝影
議員李雨庭接獲農民反映，今年大寮區許多稻作出現「空包彈」，產量不如往年。記者徐白櫻／攝影

高雄一期稻作進入收割期，大寮、美濃等稻米產區陸續發現稻米「空包彈」現象，產量減少。議員李雨庭說，接獲大寮農民陳情，稻作產量減半，盼爭取相關補助。農業局長姚志旺說，啟動調查，若平均收成低於八成啟動保險救助。

大寮區是全高雄市稻米第二大產地，議員李雨庭今天在議會總質詢指出，接獲農民反映，近日收割稻米發現「空包彈」（稻穀不稔實），每分地收成從1600斤降至7、800斤，產量驟降，損失慘重。

李雨庭進一步說明，今年冬天長，2、3月天氣忽冷忽熱，大寮農民說耕作一甲子歲月，從沒遇過這個情形，另外林園區則因為較晚栽種，未受氣候影響；農業部已核准酪梨果樹天然災害救助，農業局應全面調查，也啟動稻作的農損救助。

農業局長姚志旺表示，大寮一月初開始插秧，遭遇氣候變化造成病蟲害、稻熱病等管理問題，這幾天陸續收割，約比往年慢7至10天，天然災害救助主要是針對氣候如颱風、豪雨造成農產品損失，若因為病蟲害會採農業水稻保險理賠。

姚志旺說，各地稻作正進入收割期，會根據前5年收割數量，去掉最高、最低，若收成平均低於八成會啟動收入保險救助。

美濃區農會總幹事鍾清輝指出，美濃稻作也有出現空包彈現象，主要集中於去年12月底至今年1月初插秧的台南11號稻米，高雄147稻米未受影響。

高雄大寮及美濃等稻作產區陸續傳出「空包彈」現象，稻穀不稔實，收割產量自然減少。記者徐白櫻／翻攝
高雄大寮及美濃等稻作產區陸續傳出「空包彈」現象，稻穀不稔實，收割產量自然減少。記者徐白櫻／翻攝

保險 李雨庭 稻米

延伸閱讀

體育班「出口太小」高雄半數運動選手高中選擇北漂

影／高雄警瓦解喪屍煙彈網絡 落網8男女...竟有3名通緝犯

高雄鼓山高中舉重隊全中運奪3金 雙首長喝采勉勵

高雄台中航班限定！台灣虎航機票799元起 上午10時開搶

相關新聞

台電電纜故障 高雄捷運及高鐵車站電梯短暫停擺

台電公司高港超高壓變電所系統，因電纜故障，波及高鐵左營站及高雄捷運車站供電。高鐵和高捷車站都出現瞬間停電，電扶梯等車體設...

高雄大跳電！搭捷運手扶梯突停擺 民眾驚嚇：很扯

高雄市今天中午12時許及下午2時許，接連發生大規模跳電，台電證實高港超高壓變電所電纜故障，造成高雄地區3座科技園區，及包...

高雄一期稻作紛傳「空包彈」 農民嘆耕作一甲子首見

高雄一期稻作進入收割期，大寮、美濃等稻米產區陸續發現稻米「空包彈」現象，產量減少。議員李雨庭說，接獲大寮農民陳情，稻作產...

高雄新草衙地區土地破碎、違建多 議員批宛如貧民窟

高雄亞灣周邊的新草衙地區屬市有土地，過去遭3千餘戶住戶違法占用，市府10年前頒布自治條例，將土地以8折價格讓售，以利區域...

影／培德雙獅高樁技驚全場 金門浯島城隍文化季掀高潮

金門年度最盛大的宗教慶典～浯島迎城隍繞境巡安今天熱鬧登場，城隍爺出巡前夕，金城鎮公所攜手北鎮廟管理委員會昨晚在北鎮廟戲台...

高雄澄清湖高爾夫球場自救會今凱道抗爭 環保局：違法事實確鑿

高雄澄清湖高爾夫球場因租約到期且違法使用農藥，遭市府強制收回並開罰，高爾夫球長自救會今赴凱道抗爭陳情，因檢出農藥濃度遠低...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。